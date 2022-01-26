Потрійна ДТП на Клочківській у Харкові: водії отримали забої

На вулиці Клочківській у Харкові зіткнулися три автівки — забилися водії.

ДТП сталася по вулиці Клочківській о 7:30, повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

t.me/ctokharkov

За попередньою інформацією, 36-річна водійка BMW не впоралася з кермуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем ВАЗ-2110 та Volkswagen Transporter.

Водійка BMW, 66-річний водій ВАЗ-2110 та 45-річний водій Volkswagen Transporter отримали забої. Через аварію на ділянці Клочківської ускладнений рух.

У Telegram-каналі "СТО Харьков" з'явилася інформація, що за кермом BMW була поліцейська. Чи відповідає це дійсності, речниця поліції Харківщини Олена Баранник Суспільному поки не відповіла. На подробиці очікують пізніше.

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