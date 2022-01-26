У бюджеті Дніпра не вистачає коштів для підтримки сил територіальної оборони. Про це під час 15 сесії міськради заявила депутатка Тетяна Ричкова.

Органи місцевого самоврядування законом про основи національного спротиву визначені основними виконавцями створення територіальної оборони. Однак, за словами депутатки, при формуванні державного бюджету на 2022 рік, Кабмін та Верховна Рада України заклали завищені показники доходів місцевих бюджетів.

«Без фінансового, ресурсного забезпечення інститут територіальної оборони не зможе працювати. Місцеві бюджети не здатні покрити самостійно видатки по територіальній обороні для підготовки національного спротиву», - зазначає Тетяна Ричкова.

Міський голова Борис Філатов каже: з 31 січня буде закрите спілкування між керівниками обласних центрів та керівництва Міністерства оборони та Генеральним штабом стосовно територіальної оборони.

Також, на сесії, громадському діячу Івану Шулику присвоїли звання «Почесний громадянин міста» посмертно.

За словами секретаря Дніпровської міськради Олександра Санжара, процедура присвоєння почалась ще за його життя.

«Це перша людина, яка у 1991 році підняла синьо-жовний прапор у Дніпрі й голодувала під міської радою, вимагаючи припинити переслідування проукраїнських організацій. Депутати вшанували його пам’ять хвилиною мовчання», - говорить секретар.

Олександр Санжара розповів: на сесії ухвалили рішення про те, що громадяни, які постраждали від політичних репресій будуть отримувати щомісячну муніципальну допомогу у розмірі 1 тис грн. Також, каже секретар, затвердили рішення на придбання 26 вживаних трамваїв з Німеччини.

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