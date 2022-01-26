Справу про хабар помічника нардепа Петра Стратійчука передали до суду. Його підозрюють у тому, що він вимагав понад 5 тисяч доларів за вплив на виділення землі військовослужбовцям в Чернівцях.

Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

За матеріалами слідства, Стратійчука затримали під час передачі другої частини грошей — 5 000 доларів. За ці гроші він мав вплинути на депутатів Чернівецької міськради та посадовців, аби на сесії дозволили виділити землю для учасників ООС.

Адвокат помічника нардепа переказав Суспільному позицію клієнта. Стратійчук вважає, що його свідомо спровокували правоохоронці й те, що він вимагав гроші — заперечує.

"Ми з'ясували, що цей потерпілий (чоловік, у якого вимагали хабар — ред.) уже фігурував у таких справах. Він, так би мовити, професійний агент поліції. Ми знайшли справи про корупцію, де він провокував інших людей. Ці справи мали виправдальні вироки", — каже адвокат Олександр Ноцький.

Справу розглядатиме Шевченківський районний суд у Чернівцях. Згідно з даними сайту Судова Влада, у справі призначено суддю.

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