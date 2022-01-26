На пункті пропуску "Тиса", який розташований на українсько-угорському кордоні, чоловік намагався потрапити до ЄС із чужим паспортом. Пасажир автобусу пред'явив прикордонникам паспорт іншого громадянина Британії, — повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

Перетнути кордон з Угорщиною чоловік спробував на автобусі, який курсував за рейсом "Хмільник-Ліберець (Чехія)". Під час перевірки документів прикордонники встановили, що чоловік не є громадянином Великобританії.

"У ході поглибленої перевірки прикордонники встановили, що наданий паспорт йому не належить. Жодних інших документів іноземець при собі не мав. Згодом прикордонники встановили, що насправді він є громадянином Індії", — йдеться у повідомленні відомства.

Фото: ДПСУ

Чоловіка доправили до пункту тримання Чопського прикордонного загону. За спробу незаконного перетину кордону йому загрожує штраф від 3400 грн до 8500 грн, або адміністративний арешт до 15 діб (ч.1 ст.204–1 КУпАП).

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