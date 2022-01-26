На Чернігівщині зафіксували африканську чуму свиней. Її виявили у відстріляного дикого кабана.

2 січня під час ліцензійного планового полювання була відстріляна тварина. Його матеріали, як і всіх відстріляних кабанів передали на дослідження. Направили 14 зразків, один виявився позитивним. Про це Суспільному розповів Юрій Павлішен начальник головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.

Полювання проводилося на території Олександрівського лісництва на території Добрянської ТГ. Усі необхідні санітарні дії провели. Визначили карантинну зону, це епізоотичний осередок, він знаходиться в ТОВ "Добрянкаінвестліс" у мисливських угіддях Олександрійського лісництва, поблизу кордону з Білоруссю, це 64 квартал.

Ймовірніше джерелом інфекції стали тварини, які прийшли з іншого регіону. У зоні захисту, а це 3 км від епізодичного вогнища, населених пунктів немає. Це мінімізує вірогідність зараження свійських тварин. В радіусі 10 кілометрів встановили зону нагляду. До неї увійшли село Ловинь Ріпкинської ТГ, села Залісся, Перерост та Черецьке Городянської ТГ, розповів Юрій Павлішен.

Останні випадки африканської чуми свиней на Чернігівщині фіксували у березні 2020 року у двох мисливських господарствах, на той час у Чернігівському і Козелецькому районі. За 2021 рік на дослідження були відправлені 136 зразків матеріалів, всі вони мали негативний результат. Пік захворюваності на африканську чуму свиней на Чернігівщині припадав на 2014-2016 роки. Для того аби убезпечити господарство від занесення вірусу АЧС у Держпродспоживслужбі рекомендують утримувати свиней у закритих приміщеннях не допускаючи контакту з іншими тваринами, не купувати тварин у невстановлених для цього місцях та без супровідних ветеринарних документів, обслуговувати тварин у спеціальному одязі, не утримувати в приватному господарстві свиней. Мисливцям радять не згодовувати свиням харчові відходи, що містять свинину чи продукти забою без пропарювання.

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