Польща почала встановлювати огорожі на кордоні з Білоруссю

Польща розпочала будівництво загородження, висотою понад п'ять метрів на кордоні з Білоруссю. Вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Про це повідомляє пресслужба Прикордонної служби Польщі.

"Почалося будівництво загородження на польсько-білоруському кордоні. Сьогодні прикордонна варта передала підрядникам майданчики під будівництво", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, загальна вартість проекту 1,6 мільярда злотих — це пів мільярда доларів Кошти виділяються із бюджету країни.

Нове загородження загальною довжиною 186 км та висотою 5,5 м має бути готовим у червні місяці. Роботи вестимуться одночасно на чотирьох ділянках. У майбутньому загородження оснастять сучасними засобами спостереження.

Що відомо

29 жовтня у верхній палаті парламенту Польщі — Сенаті остаточно схвалили будівництво стіни вздовж кордону з Білоруссю завдовжки понад 100 кілометрів. Парламентарі проголосували за відповідний законопроєкт, ухвалений два тижні тому нижньою палатою — Сеймом.

На початку вересня президент Польщі Анджей Дуда запровадив надзвичайний стан на кордоні із Білоруссю через кризу, пов’язану з потоком нелегальних мігрантів. Це перший надзвичайний стан, оголошений у Польщі після 1989 року.

У серпні цього року польські прикордонні служби зафіксували 3,5 тисячі спроб незаконного перетину білорусько-польського кордону. За місяць затримали майже 1 тисячу порушників.

1 жовтня Сейм Польщі продовжив на 60 днів режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу