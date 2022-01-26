Колишні працівники сумського машинобудівного заводу зранку 26 січня прийшли під стіни міської ради. Люди вимагають виплатити їм борги з заробітної плати, повідомляє кореспондент Суспільного, який перебуває на місці.
Читайте також: Крах заводу. Через яку схему виводили прибутки із Сумського НВО
Спочатку люди стояли на вулиці. Потім більша половина з них зайшла всередину, де відбувається сесія міської ради. У руках вони тримають плакати з написами: "Де допомога влади, яку ми обирали", "Це — геноцид!".
"Минув рік, але наше питання з виплати заборгованості так і не зрушилося з місця", — сказала представниця ініціативної групи Наталія Мазуніна. Вона також оголосила звернення до міської ради, у якому експрацівники заводу вимагають присутності на наступній сесії керівника СНВО Володимира Лук'яненка.
Що відомо
- Близько сотні колишніх працівників сумського машинобудівного мітингували під стінами обласної юстиції 7 грудня.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до спільноти у Viber