Невеликий сніг. Прогноз погоди в Україні

В Україні, 26 січня, , в більшості областей невеликий сніг, лише вночі на південному сході країни без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом у західній та північній частині на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1 тепла; в Карпатах та східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу. На дорогах місцями ожеледиця.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 1-3° морозу. Вдень переважно йтиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень невеликий сніг. Температура вдень від 3° морозу до 0°, в Карпатах вдень 6-11° морозу. В Ужгороді на Закарпатті вдень синоптики прогнозують від 3° до 8° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, місцями сніжитиме. На Вінниччині сніжитиме. На дорогах ожеледиця. Вдень температура становитиме 1-3° морозу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У південних областях і у Криму вдень лише на Запоріжжі та півострові не очікуються опади. Вдень буде 0-4° морозу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно сніжитиме, крім Луганщини. На дорогах ожеледиця. Вдень температура повітря становитиме 4-7° морозу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, невеликий сніг, а на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, а температура вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу.

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