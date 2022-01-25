Салтівська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт щодо службової недбалості заступника директора приватного ліцею, де у вересні 2021 року футбольні ворота впали на школяра.

Про це 25 січня повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За версією слідства, заступник директора ліцею "не вжив заходів, спрямованих на створення безпечних умов для використання футбольних воріт". Конструкція впала на хлопчика, коли він чекав на батьків на спортмайданчику.

Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади.

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