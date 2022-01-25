До 200 людей за добу, а також близько 800 людей упродовж 6 днів відвідали пункт обігріву в Ужгороді. Про це повідомив черговий у пункті Віктор Січка. За його словами, тут можна випити чай. Також, тут пригощають відвідувачів печивом. Розгорнули тимчасовий пункт обігріву біля озера "Кірпічка" 20 січня. Там розташували намет.

Одна з відвідувачок намету Людмила Антіпіна розповіла, що дізналася про пункт обігріву, коли дивилася телевізор.

"Я йшла з пакетами, змерзла. Думаю: зайду хоч на чай", — розповіла жінка.

Фото: Суспільне Закарпаття

Всередині намету – близько 20-ти градусів тепла, розповів рятувальник, який чергує в пункті обігріву, Віктор Січка.

"Відколи цей пункт тут розташували, через цю палатку пройшло приблизно 800 людей. За добу це 150-200 людей. Здебільшого це дітлахи: мерзнуть тут, катаються на санках. Ми, чергові, міняємося щодоби. Ми працюємо упродовж доби по двоє людей. Загалом нас шестеро", — каже Віктор Січка.

За його словами, розгортають пункти обігріву тоді, коли впродовж трьох днів температура повітря нижча за вісім градусів морозу. До кінця цього тижня в області температура підвищуватиметься, каже синоптик Руслан Озимко.

Фото: Суспільне Закарпаття

"На весь цей тиждень нічні температури повітря ми очікуємо в діапазоні від 1 до 6 градусів морозу. На високогір’ї – до 10 градусів морозу. Денні температури повітря ми очікуємо в діапазоні від 1 морозу до 3 градусів тепла. На високогір’ї 6-8 градусів нижче нуля. Щодо найтепліших діб, то можна виділити день 28 січня та день 30 січня. В цей період денні температури повітря на низовині подекуди будуть підвищуватися до 4 градусів тепла", — розповів синоптик.

Віктор Січка повідомив: через підвищення температури повітря пункт обігріву в Ужгороді до кінця цього тижня згорнуть.

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