У Полтаві здорожчало утримання двох "Вічних вогнів": чому і на скільки

Вартість газу та його транспортування для двох "Вічних вогнів" у Полтаві на цей рік складе майже 3 мільйони гривень. Таку суму передбачили у проєкті бюджету громади на 2022-й, розповіла Суспільному депутатка міської ради та голова комісії з питань містобудування Юлія Городчаніна. Це майже у 10 разів більше, ніж минулого року, зокрема, тому що здорожчала вартість палива. Аби відмовитися від таких витрат, полтавець Сергій Антоненко подав петицію.

На полтавському Меморіалі Солдатської Слави біля підніжжя 6-метрового постаменту – "Вічний вогонь". Його, як і сам комплекс, спорудили понад пів століття тому. Горить він цілодобово без відключень.

На цей "Вічний вогонь" та ще один, що у мікрорайоні Авіамістечко, потрібно 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ці гроші на газ та його постачання до монументів передбачили у проєкті бюджету громади. Торік сума була майже у десять разів меншою, каже голова комісії з питань містобудування Юлія Городчаніна.

"Коли ми платили 300 тисяч (гривень – ред.) в рік за газ та обслуговування "Вічних вогнів", це не здавалося настільки критичною сумою. Але зі здорожчанням газу, зараз ця сума зросла в рази. Наразі депутати побачили в проєкті бюджету 1 мільйон 200 тисяч потребу. Але, як виявилося потім, що це суму заклали на один із кварталів", – говорить голова комісії Полтавської міськради з питань містобудування Юлія Городчаніна.

фото: Суспільне Полтава Меморіал Солдатської Слави

"По договору плата щомісячна за послугу розподілу природного газу 2022-го року сягає близько 8 тисяч гривень. В минулому газовому році було спожито на вулиці Європейській (за горіння "Вічного вогню" – ред.) близько 18 тисяч кубічних метрів газу. На вулиці Юрченка, 27 – 5 тисяч. Щомісячна плата на розподіл формується таким чином: береться об’єм використаного газу за минулий газовий рік, ділиться на 12 та множиться на тариф", – розповідає речниця підприємства "Полтавагаз" Анжела Сливкіна,

Зекономити гроші громади і не витрачати їх на газ для "Вічного вогню" у Полтаві пропонує місцевий житель Сергій Антоненко. Він створив про це петицію.

"Я вважаю, що під час енергетичної кризи спалювати газ, який ми купуємо в країни-агресора, в Росії, і газ, який здобувається з наших родовищ, – це недоцільно. Можна знайти варіанти. Це або зробити і замінити його на світлову ілюмінацію, щоб вночі було кольорове світло. Або вмикати на чотири ювілейні дати", – каже полтавець Серій Антоненко.

фото: Суспільне Полтава "Вічний вогонь" біля Меморіалу Солдатської Слави

"Це вже буде не "Вічний вогонь", якщо його вимикати і вмикати. На те він і "Вічний вогонь", щоб він горів. Весь сенс цього обеліска – "Вічний вогонь", – каже полтавець Роман Дрюк.

"На 9 травня в будь-якому випадку має горіти. На 2 мільйони більше ніж минулого року – це дуже багато. Я думаю, що можна було б їх на інші витрати спрямувати. На лікарні, наприклад", – говорить полтавець Костянтин Химич.

Аби петицію щодо "Вічного вогню" розглянули у міській раді, за два місяці її має підтримати 250 людей. Нині зібрали понад половину підписів.

фото: Суспільне Полтава "Вічний вогонь" у мікрорайоні Авіамістечко

"Потім конкретну петицію має розглянути конкретна комісія. У випадку із петицією по "Вічних вогнях" – це буде наша комісія з ЖКГ та містобудування. Куди саме витрачаються кошти, – їх вносять управління та департаменти, як розпорядники, але затверджують депутати (на сесії міської ради – ред.). Потім треба ухвалити це рішення загалом в бюджеті на сесії. І це рішення має підписати міський голова", – повідомляє голова комісії Полтавської міськради з питань містобудування Юлія Городчаніна.

За словами Юлії Городчаніної, коли саме буде сесія, на якій розглядатимуть бюджет громади на 2022-й рік, точно не відомо.