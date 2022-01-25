Дев'ять нових тролейбусів для Луцька: коли курсуватимуть і на яких маршрутах

Дев'ять нових тролейбусів, які згідно з проєктом Європейського інвестиційного банку виробив Луцький автоскладальний завод, почнуть курсувати в Луцьку з початку лютого, – розповів Суспільному директор департаменту економічної політики міської ради Борис Смаль.
Машини із заводу їх майбутні водії, працівники Луцького підприємства електротранспорту, забирали 25 січня.
Нові тролейбуси їздитимуть на всіх маршрутах, – розповів головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич.
"В основному це будуть маршрути № 15, № 15а, № 12, № 5, № 2 та № 1. Для того, щоб оновити тролейбусний парк і підняти культуру обслуговування пасажирів, треба нові тролейбуси добавляти, бо у нас залишається 30 старих тролейбусів, які потребують заміну", – зазначив Володимир Бабич.
Зараз на балансі ЛПЕ наразі перебуває 56 тролейбусів: містом щодня курсує 41 машина, у вихідні та святкові дні — 28 тролейбусів, – додав інженер підприємства.
Як розповів водій тролейбуса Анатолій Задерей, який працює на підприємстві з 1984 року, за 38 років роботи освоїв різні машини. Нині сів за кермо нового тролейбуса.
"Руль зручний. Не гуде, не шумить. Відеокамера показує спереду та ззаду, двері в салоні закриті чи відкриті. Все видно", – говорить чоловік.
Їздитиме новим тролейбусом на маршруті № 4а і водій Олексій Шолом. Каже: на цьому маршруті раніше їздив тролейбусом 1999 року виробництва.
"Я люблю цей тролейбус, спочатку я тут майже жив. Звикну, звичайно, до того, я просто з цим горя не знаю. Рідко буває у мене якійсь простій, що щось поламається. Але нове є нове, життя йде вперед", – додав водій.
Вартість проєкту "Міський громадський транспорт України" за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку для Луцька становив 4 мільйони 600 тисяч євро, – зазначив директор департаменту Луцької міськради Борис Смаль. З його слів, за цією програмою для міста придбають 29 тролейбусів.
"Це кредитні гроші. Грантові кошти – 155 тисяч євро, які не треба повертати – будуть спрямовані на оновлення електромереж під ці нові тролейбуси. Термін сплати кредиту доволі вигідний – це 20 років, відсоток найнижчий", – розповів посадовець.
Ще вісім нових тролейбусів надійдуть до Луцька наприкінці лютого цього року, – додав Борис Смаль.
Що відомо
- У Луцьку з 21 січня 2022 року почав діяти новий тариф на проїзд у тролейбусах. Разовий квиток вартує шість гривень, для учнів і студентів – три гривні. Востаннє вартість проїзду в міському електричному транспорті переглядали в серпні 2019 року. Тоді ціна квитка зросла з двох гривень до чотирьох.
- З 21 жовтня 2021-го в Луцьку офіційно підвищили вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах. Нині проїзд коштує вісім гривень, для пільгових категорій – чотири гривні.
- Торік 4 лютого у Луцьку виїхали на маршрути нові тролейбуси за номерами 1, 2, 5, 12, а влітку для Луцька закупили та передали на баланс "Луцького підприємства електротранспорту" ще два нові низькопідлогові тролейбуси.
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