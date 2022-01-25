Дев'ять нових тролейбусів для Луцька: коли курсуватимуть і на яких маршрутах

Дев'ять нових тролейбусів, які згідно з проєктом Європейського інвестиційного банку виробив Луцький автоскладальний завод, почнуть курсувати в Луцьку з початку лютого, – розповів Суспільному директор департаменту економічної політики міської ради Борис Смаль.

Машини із заводу їх майбутні водії, працівники Луцького підприємства електротранспорту, забирали 25 січня.

Нові тролейбуси їздитимуть на всіх маршрутах, – розповів головний інженер Луцького підприємства електротранспорту Володимир Бабич.

Суспільне Волинь

"В основному це будуть маршрути № 15, № 15а, № 12, № 5, № 2 та № 1. Для того, щоб оновити тролейбусний парк і підняти культуру обслуговування пасажирів, треба нові тролейбуси добавляти, бо у нас залишається 30 старих тролейбусів, які потребують заміну", – зазначив Володимир Бабич.

Суспільне Волинь

Зараз на балансі ЛПЕ наразі перебуває 56 тролейбусів: містом щодня курсує 41 машина, у вихідні та святкові дні — 28 тролейбусів, – додав інженер підприємства.

Суспільне Волинь Тролейбуси Луцького підприємства електротранспорту

Як розповів водій тролейбуса Анатолій Задерей, який працює на підприємстві з 1984 року, за 38 років роботи освоїв різні машини. Нині сів за кермо нового тролейбуса.

Суспільне Волинь Анатолій Задерей

"Руль зручний. Не гуде, не шумить. Відеокамера показує спереду та ззаду, двері в салоні закриті чи відкриті. Все видно", – говорить чоловік.

Їздитиме новим тролейбусом на маршруті № 4а і водій Олексій Шолом. Каже: на цьому маршруті раніше їздив тролейбусом 1999 року виробництва.

Суспільне Волинь Олексій Шолом

"Я люблю цей тролейбус, спочатку я тут майже жив. Звикну, звичайно, до того, я просто з цим горя не знаю. Рідко буває у мене якійсь простій, що щось поламається. Але нове є нове, життя йде вперед", – додав водій.

Вартість проєкту "Міський громадський транспорт України" за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку для Луцька становив 4 мільйони 600 тисяч євро, – зазначив директор департаменту Луцької міськради Борис Смаль. З його слів, за цією програмою для міста придбають 29 тролейбусів.

"Це кредитні гроші. Грантові кошти – 155 тисяч євро, які не треба повертати – будуть спрямовані на оновлення електромереж під ці нові тролейбуси. Термін сплати кредиту доволі вигідний – це 20 років, відсоток найнижчий", – розповів посадовець.

Ще вісім нових тролейбусів надійдуть до Луцька наприкінці лютого цього року, – додав Борис Смаль.

Що відомо

У Луцьку з 21 січня 2022 року почав діяти новий тариф на проїзд у тролейбусах. Разовий квиток вартує шість гривень, для учнів і студентів – три гривні. Востаннє вартість проїзду в міському електричному транспорті переглядали в серпні 2019 року. Тоді ціна квитка зросла з двох гривень до чотирьох.

З 21 жовтня 2021-го в Луцьку офіційно підвищили вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах. Нині проїзд коштує вісім гривень, для пільгових категорій – чотири гривні.

Торік 4 лютого у Луцьку виїхали на маршрути нові тролейбуси за номерами 1, 2, 5, 12, а влітку для Луцька закупили та передали на баланс "Луцького підприємства електротранспорту" ще два нові низькопідлогові тролейбуси.

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