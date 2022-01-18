Коли в Луцьку почне діяти новий тариф на проїзд у тролейбусах

У Луцьку з 21 січня почне діяти новий тариф на проїзд у тролейбусах, – розповів в коментарі Суспільному директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль.

Від п'ятниці (21 січня – ред.) проїзд у тролейбусах буде коштувати шість гривень, для учнів і студентів – три гривні.

Суспільне Волинь

Як розповів директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц, отримані від збільшення тарифу гроші будуть витрачати на оплату за використану електроенергію, зарплату працівникам, запчастини, ремонт та технічне обслуговування, мийку транспортних засобів.

Суспільне Волинь Володимир Пуц

"6 гривень – це мінімальний підйом, коштів буде недостатньо. Тільки за грудень за електроенергію нам нарахували 3 млн 700 тисяч гривень, тоді як в листопаді платили 2 млн 200 тисяч, у жовтні – 1 млн 800 тисяч. Тому відомо, куди будуть витрачатися кошти", – додав Володимир Пуц.

У робочий час частина електротранспорту перебуває на технічному обслуговуванні, 41 тролейбус курсує на міських маршрутах, – розповів головний інженер підприємства Володимир Бабич.

З його слів, підприємству потрібні кошти й на ремонт транспорту. "Обслуговування тролейбуса проводиться після пробігу у 20 тисяч кілометрів. Передбачається певний обов’язковий перелік робіт: ремонт гальмівної системи, рульового управління, електричного устаткування, демонтуються всі шини", – каже головний інженер ЛПЕ.

Суспільне Волинь

Зі слів Володимира Бабича, нині на балансі підприємства перебуває 56 пасажирських тролейбусів та один спеціальний. "Готовність тролейбусів на сьогодні становить 50 одиниць, на лінії щодня працює 41 тролейбус", – додав головний інженер ЛПЕ

Суспільне поспілкувалося з жителями міста, які поділилися своїми думками щодо зростання вартості проїзду у тролейбусах.

Що відомо

18 січня члени Луцького виконавчого комітету підтримали проєкт рішення про підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті з чотирьох до шести гривень за одну поїздку.

Востаннє вартість проїзду в міському електричному транспорті переглядали в серпні 2019 року. Тоді ціна квитка зросла з двох гривень до чотирьох.

З 21 жовтня 2021-го в Луцьку офіційно підвищили вартість проїзду в автобусах, що працюють на міських маршрутах. Нині проїзд коштує вісім гривень, для пільгових категорій – чотири гривні.

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