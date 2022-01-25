Рада збільшила грошовий ліміт на посилки з-за кордону

25 січня Верховна рада підтримала зміни до Податкового та Митного кодексів щодо збільшення вартості посилок, що завозяться для фізичних осіб на митну територію України. Грошовий ліміт збільшили зі 100 до 150 євро.

Народні депутати розглянули правки до проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), №4278. Законопроєкт ухвалили 274 голосами "за".

Окрім того, парламентарі 237 голосами "за" прийняли у другому читанні та в цілому проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та порядку їх декларування), №4279.

Згідно з документами, податком на додану вартість (20%) оподатковуватиметься лише частина вартості посилки, що перевищує ліміт. Наприклад, якщо товари в посилці коштують 200 євро – ПДВ сплачується лише з 50 євро.

Сумарна вартість ввезених товарів до 500 євро податком не обкладається. Також надається можливість відстрочення сплати податку на додану вартість – протягом 30 днів з дати оформлення.

Що відомо

1 липня 2019 року неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі 150 євро до 100 євро.

З 1 липня 2021 року українські підприємці отримали спрощений режим доставки посилок до країн Європейського Союзу. Відтепер ключові торгові платформи світу можуть виступати податковим агентом продавців, зокрема й продавців з України. Завдяки цьому для останніх суттєво спроститься процедура оформлення відправлень до країн ЄС і скоротиться час проходження митного контролю.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу