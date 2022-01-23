Хто з харків'ян поїде на Зимову Олімпіаду: перелік

На зимові Олімпійські ігри до Пекіну у складі української команди поїдуть чотири харків'янина.

Харків'яни боротимуться за медалі в лижних гонках, фігурному катанні та шорт-треку, повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

До Пекіну поїдуть лижник Руслан Перехода, пара фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін і спортсменка Уляна Дуброва, яка представлятиме Україну в шорт-треку.

Усього на цьогорічній Олімпіаді змагатиметься 45 українських спортсменів, а команда України буде представлена в рекордній кількості видів спорту — 12 (з 15 можливих).

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