Хто з харків'ян поїде на Зимову Олімпіаду: перелік

На зимові Олімпійські ігри до Пекіну у складі української команди поїдуть чотири харків'янина.
Харків'яни боротимуться за медалі в лижних гонках, фігурному катанні та шорт-треку, повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
До Пекіну поїдуть лижник Руслан Перехода, пара фігуристів Олександра Назарова та Максим Нікітін і спортсменка Уляна Дуброва, яка представлятиме Україну в шорт-треку.
Усього на цьогорічній Олімпіаді змагатиметься 45 українських спортсменів, а команда України буде представлена в рекордній кількості видів спорту — 12 (з 15 можливих).
Що відомо
- Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні розпочнуться в п'ятницю, 4 лютого, а завершаться в неділю, 20 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів медалей.
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