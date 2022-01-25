У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену письменнику Олександру Ірванцю. На неї завітали митці, студенти, друзі та родичі письменника, інформує кореспондент Суспільного. Крім творчого доробку письменника, на виставці представили його світлини з різних років.

Виставку відкрили у день народження письменника: 24 січня поету, драматургу, прозаїку та перекладачу Олександру Ірванцю виповнився 61 рік.

Фото: Суспільне Рівне На виставці представили кіно- та театральні афіші, інші пам’ятні предмети, пов’язані з творчою діяльністю рівненського письменника.

"Крім книжок, які показують його доробок – проза, поезія і драматургія, на виставці представили фотографії, які ілюструють його життя, через різні епохи, знакові події. Одним з таких експонатів є афіша фільму "Поводир". Олександр Ірванець – один зі співавторів – сценаристів цього фільму", – розповіла завідувачка сектору мистецтв музею Тетяна Міненко.

Фото: Суспільне Рівне Фотографії з життя Олександра Ірванця, представлені на виставці.

Серед експонатів – одинадцять видань роману "Рівне/Ровно", з яких шість – іноземними мовами.

Фото: Суспільне Рівне

На відкриття прийшли митці, студенти, друзі та родичі письменника.

Фото: Суспільне Рівне Ні фото зліва направо письменники Олександр Ірванець, Юрій Андрухович, Петро Кралюк

"Цікаві фотографії з раннього періоду. Приємно згадувати. Згадую, яке тоді було життя. Я була свідком створення деяких творів", – розповідає сестра Олександра Ірванця Юлія Мельник.

Фото: Суспільне Рівне На фото Валентина Романюк

Валентина Романюк – відвідувачка виставки. Вона знайомилась з творами Ірванця ще бувши школяркою.

"Я ніколи не бачила все одночасно Ірванця. Щось мені подобається, щось ні. Але мене вражає актуальність, те, що він пише – актуально завжди", – каже Валентина Романюк.

Про зв'язок письменника з театром розповідає директор Рівненського облмуздрамтеатру Володимир Петрів:

"В театрі йшла колись за його перекладом, п'єса "Допоможи їм, Всевишній". Це п'єса Казанцева, а перекладав її Олександр Ірванець. Вона в нашому театрі теж йшла".

Фото: Суспільне Рівне На фото Олександр Ірванець

Зараз Олександр Ірванець працює над оповіданнями та повістю про Рівненщину.

"Я пишу окремо цикл оповідань про Рівненщину. Робоча назва – "ВКЛ". Взагалі це Велике Князівство Литовське. Але в мене ця абревіатура – Волинські коти – легенди. І далі я пишу окрему рівненську повість, яка поки що має робочу назву "Ісмарагд княгині Несвицької". І це теж буде розвиватися у трикутнику – бібліотека, музей, стадіон. І над озерцем, ставком теперішнім, це була притока Усті, буде розгортатися битва світів. Битва добра зі злом", – розповідає Олександр Ірванець.

Він додає: готує п'яте видання роману "Рівне/Ровно", а також його чеський і італійський переклади.

Що відомо

Олександр Ірванець народився 24 січня 1961 року у Львові. Виростав у Рівному. Закінчив 8 класів Рівненської СШ № 18, Дубенське педагогічне училище та Літературний інститут імені Горького. Після випуску із педагогічного училища кілька років вчителював.

17 квітня 1985 разом із Юрієм Андруховичем та Віктором Небораком заснував літературне угруповання Бу-Ба-Бу. Підскарбій (щось на кшталт міністра фінансів) Бу-Ба-Бу.

З початку 2000-х працює в драматургії та прозі. Автор понад двох десятків книг та численних публікацій у часописах і альманахах Європи й Америки. П’єси Олександра Ірванця були поставлені у різних країнах, зокрема у Німеччині, Україні та Польщі.

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