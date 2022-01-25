У Вінниці через ремонтні роботи на мережі на кількох вулицях добу не буде води

У Вінниці через ремонтні роботи на мережі водопроводу діаметром 600 мм на кількох вулицях тимчасово припинять водопостачання. Про це на сторінці у Facebook повідомляє "Вінницяоблводоканал".
Воду відключать з 26 січня з 10:00 до 09:30 27 січня за такими адресами:
- вул. Привокзальна, 28-106, 17-21;
- вул. Щукіна;
- вул. Ясна;
- пров. Привокзальний;
- пров. Ясний;
- вул. Москвіна;
- 2-й пров. Москвіна;
- вул. Леонтовича;
- вул. Ковпака;
- вул. Д. Нечая, 67, 69, 77-А;
- вул. К. Широцького, 8, 10, 10а-ЦТП;
- вул. Дубовецька, 1-37, 2-32;
- пров. К. Широцького, 18, приватний сектор;
- вул. Покришкіна;
- вул. Кожедуба;
- вул. Кривоноса;
- пров. Овражний.
Вінничанам радять запастися водою.
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