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У Вінниці через ремонтні роботи на мережі на кількох вулицях добу не буде води
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У Вінниці через ремонтні роботи на мережі на кількох вулицях добу не буде води

Ольга Федоренко
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У Вінниці через ремонтні роботи на мережі водопроводу діаметром 600 мм на кількох вулицях тимчасово припинять водопостачання. Про це на сторінці у Facebook повідомляє "Вінницяоблводоканал".

Воду відключать з 26 січня з 10:00 до 09:30 27 січня за такими адресами:

  • вул. Привокзальна, 28-106, 17-21;
  • вул. Щукіна;
  • вул. Ясна;
  • пров. Привокзальний;
  • пров. Ясний;
  • вул. Москвіна;
  • 2-й пров. Москвіна;
  • вул. Леонтовича;
  • вул. Ковпака;
  • вул. Д. Нечая, 67, 69, 77-А;
  • вул. К. Широцького, 8, 10, 10а-ЦТП;
  • вул. Дубовецька, 1-37, 2-32;
  • пров. К. Широцького, 18, приватний сектор;
  • вул. Покришкіна;
  • вул. Кожедуба;
  • вул. Кривоноса;
  • пров. Овражний.

Вінничанам радять запастися водою.

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