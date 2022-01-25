У Вінниці через ремонтні роботи на мережі на кількох вулицях добу не буде води

У Вінниці через ремонтні роботи на мережі водопроводу діаметром 600 мм на кількох вулицях тимчасово припинять водопостачання. Про це на сторінці у Facebook повідомляє "Вінницяоблводоканал".

Воду відключать з 26 січня з 10:00 до 09:30 27 січня за такими адресами:

вул. Привокзальна, 28-106, 17-21;

вул. Щукіна;

вул. Ясна;

пров. Привокзальний;

пров. Ясний;

вул. Москвіна;

2-й пров. Москвіна;

вул. Леонтовича;

вул. Ковпака;

вул. Д. Нечая, 67, 69, 77-А;

вул. К. Широцького, 8, 10, 10а-ЦТП;

вул. Дубовецька, 1-37, 2-32;

пров. К. Широцького, 18, приватний сектор;

вул. Покришкіна;

вул. Кожедуба;

вул. Кривоноса;

пров. Овражний.

Вінничанам радять запастися водою.

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