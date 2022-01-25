Покарання без ув’язнення, без ізоляції від суспільства, а з користю для нього – це суть пробації. Такі засуджені допомагають комунальникам у Херсоні чистити місто від снігу.

Херсонка Інна відбуває покарання, призначене судом. Замість позбавлення волі – громадські роботи у системі пробації.

"Так трапилося в моєму житті, що я припустилася помилки. Суд призначив мені роботи. Я приходжу в ЖЕК на дві години в день тричі на тиждень і відпрацьовую призначені мені години. Прибираю територію, розчищаю сніг", - розповіла Інна.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Пробація – це не уникнення покарання, а альтернативне його відбування на волі на користь громади, говорить провідна фахівчиня Центру пробації Алла Дігтяренко.

"Якщо це незначні кримінальні правопорушення, судом людям призначається пробація. По області 2021 року на обліку в пробації стояли 3 750 правопорушників, на 1 січня 2022 року залишились 154 людини. З усіх цих людей до громадських робіт була засуджена 451 особа, з них 230 людей відпрацювали громадські роботи", - каже Алла Дігтяренко.

Громадські роботи за системою пробації призначають за місцем проживання засудженого, говорить фахівчиня. Перелік робіт визначають місцеві органи влади.

"Пробація важлива тим, що людина відбуває покарання в громаді, а не в місцях позбавлення волі. Вони перебувають у громаді і громаду підтримують. Громадські роботи є безплатними і місцеві бюджети економлять на цьому та отримують зиск. За минулий рік на громадських роботах відпрацювали майже 30 тисяч годин і всі кошти за них збереглися в місцевих бюджетах", - говорить провідна фахівчиня філії Центру пробації в Херсонській області.

Відділи пробації Дніпровського та Суворовського районів Херсона направляють засуджених до громадських робіт у ЖЕК № 1, розповів головний інженер Віталій Берлінський.

"Вони виконують роботи з прибирання території, закріпленої за ЖЕКом: прибирання сміття, збирання гілок, завантаження на машини. Всі роботи відбуваються під керівництвом майстрів, ведеться чіткий контроль і своєчасно фіксуються всі їх роботи. Щомісяця 1-2 людини є. Бувають періоди, коли немає. Різний контингент приходить. Є такі, хто чесно, добросовісно працюють, а є люди, котрі й нечесно працюють", - каже головний інженер.

Якщо людина уникає призначених громадських робіт, інформацію про це направляють до суду, говорить Алла Дігтяренко. Суд вирішує, ув’язнити цього засудженого чи призначити йому інше покарання.

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