Упродовж 2021 року на території Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині, фахівці зареєстрували 12 землетрусів. Це — учетверо більше, ніж у 2020 році. Відповідно до інформації на сайті Головного центру спеціального контролю загалом у 2020 на Прикарпатті спеціалісти зафіксували п’ять землетрусів: три — на території Надвірнянського району та два — у Долині.

Чи загрожують Івано-Франківщині руйнівні землетруси і з чим пов’язане збільшення їхньої кількості в області, кореспондентка Суспільного розпитала наукового співробітника Карпатського відділення Інституту геофізики імені Субботіна Національної академії наук України Андрія Назаревича.

— 12 землетрусів на території Надвірнянського району — це багато?

— Це — досить багато, тому що до 1994 року там взагалі не реєструвалися землетруси. З 1994 до 2013 року на території Надвірнянського району спеціалісти зафіксували приблизно 30 землетрусів. Спочатку вони були слабкими — магнітудою 1,1-1,7. З 1999 року сила землетрусів зростає до 2,2. Пік сейсмічної активності припадає на 2008 рік – 11 подій. Потім знову було певне затишшя. І зараз землетруси знову активізувалися.

Інфографіка: Суспільне Карпати/Мар’яна Басалига Землетруси на території Надвірнянського району у 2021 році реєстрували поблизу таких сіл: Пасічна, Постоята, Білозорина, Битків, Жураки, Дзвиняч, Пнів, Зелена та міста Надвірна

— Чому землетруси виникають саме на території Надвірнянського району?

— Основна причина виникнення землетрусів і на території Надвірнянщини, і в районі Долини — горотворчі процеси у Карпатах. Карпати є частиною Альпійського гірського поясу Європи, який сформувався в останні десятки мільйонів років під дією тиску Африканської тектонічної плити на південний край Західноєвропейської й південно-західний край Східноєвропейської платформ. Глобальна тектоніка й утворює наші гори. Цей процес супроводжується десь набагато сильнішими землетрусами, в нас — порівняно слабшими. Тектонічна активність має певну циклічність. І от ми фіксуємо другий період такої активізації в районі Надвірної. Це — місцеві землетруси, які виникають внаслідок активних горотворчих процесів у Карпатах. Самі Карпати на 1-2 мм в рік зміщуються на північний схід і на 1-2 мм в рік піднімаються.

Інфографіка: Суспільне Карпати/Мар’яна Басалига Землетруси на території Івано-Франківської області у 2020 році реєстрували поблизу Надвірної, Биткова, Пнева та Долини

— Чи загрожують Івано-Франківщині сильні землетруси?

— Сильних землетрусів на Івано-Франківщині за історичний період спеціалісти не зафіксували, хоча деякі землетруси на території Івано-Франківської області люди можуть відчувати. Проте мова не йде про руйнування будинків. До цього часу сила струшування від сильніших місцевих землетрусів становила не більше 4-5 балів, як і від останнього землетрусу 23 вересня 2021 року у Чорткові на Тернопільщині. Тобто люди їх можуть відчути. Слабкі землетруси відчуваються на вищих поверхах, якщо сильніші — то і на нижчих. В середньому один раз у 10-30 років може статися такий сильніший землетрус. Слабші ж відчуваються локально в одному-двох селах або зовсім не відчуваються. Їх спеціалісти реєструють чутливими сейсмографами. Якщо глибина відчутного землетрусу становить 5 км, то приблизно в радіусі 5-10 км він відчувається, десь так. Жодних руйнувань такі землетруси не викликають, бо досить слабенькі, але можуть спричиняти деякі вторинні процеси, наприклад, зсуви на крутих схилах. Якщо трубопровід проходить в тій зоні, то під час сильнішого землетрусу може відбуватися певне зміщення труби, тобто може виникнути аварія. Ці процеси науковці вивчають, і на ці зони, які можуть бути потенційно небезпечними, звертають увагу під час будівництва.

— Що б ви порадили мешканцям багатоповерхівок, якщо вони відчувають ознаки сильного землетрусу?

— Не панікувати. Просто не треба нічого робити, тим більше — панікувати. Якщо десь трішки задзвенить посуд, трішки люстра похитається — нічого страшного. У нас таких землетрусів, які могли б загрожувати руйнуванням будинків, життю та здоров’ю людей, немає. Один історично відомий магнітудою 6 був майже 150 років тому біля кордону з Польщею, з епіцентром у Великих Мостах. Тоді пошкодилися кілька будівель. Такий землетрус раз на кілька сотень років тут може бути.

— Якою магнітудою були зафіксовані найсильніші землетруси на Франківщині? Чи були руйнації і якого типу?

— На Івано-Франківщині найсильніші землетруси відбулися у Долині у січні, лютому та березні 1976 року магнітудою до 6. У 1974–1976 роках сейсмологи там зареєстрували понад 30 землетрусів різної сили. Їх спровокував інтенсивний видобуток нафти й газу з Долинського родовища. У 1963 році з родовища видобули 1,2 млрд м³ газу, а у 1966 році – 2 млн тонн. Це набагато перевищило заплановані показники. Такий видобуток порушив геодинамічну рівновагу в геологічному середовищі й спровокував серію землетрусів у Долині на глибинах 2-3 км, які спричинили аварії на промислах.

— Чи є ознаки, за якими можна передбачити наближення сильного землетрусу?

— Ознак є багато і різних. Але для того, щоб передбачити землетрус, треба мати дуже потужні системи спостереження — з різною апаратурою, достатньою кількістю мереж пунктів спостережень. Такі мережі створюють насамперед у тих країнах, де сейсмічність і сейсмічна небезпека набагато вищі, де можуть бути загрозливі землетруси й цунамі, зокрема у Японії, Китаї, США, Італії. Це — досить складно і коштовно розгортати такі мережі спостережень. Щодо точного прогнозу часу землетрусу — ситуація складна, хоч відомо, що провісники є, але поки однозначності немає. І поки що вдалих прогнозів за кілька годин до землетрусу було буквально два чи три в цілому світі.

Інфографіка: Суспільне Карпати/Мар’яна Басалига Місця, де спеціалісти реєстрували землетруси на Івано-Франківщині впродовж 2021 року

— Чи є зв’язок грязьового вулкана у Старуні із землетрусами у Надвірнянському районі?

— Вулкан у Старуні прив’язаний до порівняно невеликого розлому. Тому зв’язок місцевих землетрусів з грязьовим вулканом може бути, якщо вони відбуваються на розломі, яким ці грязі виходять на поверхню.

— Чи є ймовірність виникнення техногенного землетрусу у Калуші?

— Імовірність є. У Калуші в 1987 році був землетрус, спричинений процесами в гірничих виробках калійного рудника. Як тільки у ці виробки потрапила вода, вона почала розчиняти ті породи, які містять солі. Порода у стінках гірничих виробок починає розчинятися, несуча здатність стінок зменшується і породи покрівлі виробок провалюються. Таким чином утворюються карстові провали. Імовірність виникнення землетрусів є, оскільки ті шахтні поля затоплюються.

— Чи можна уникнути у Калуші карстових провалів?

— Якщо ті шахти вже залиті й вода розчиняє породи, одна надія є на те, що вода у шахтах не циркулює. Просто затече, розчинить калійні солі до такого рівня, що розчин стане насичений, і процес розчинення припиниться. Але якщо у ті виробки потраплятиме нова прісна вода, то процес не зупиниться, аж поки шахта не завалиться. Щоб визначити, що реально відбувається в зонах таких виробок, і як можна зупинити такі небезпечні процеси, вчені нашого Карпатського відділення Інституту геофізики імені Субботіна разом з фахівцями Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу проводять спеціальні геофізичні дослідження. Вони багато років уже працюють у Калуші, останніми роками також у Стебнику на Львівщині й у Солотвино на Закарпатті, де в зонах місцевого калійного рудника і соляних шахт відбуваються такі ж процеси.

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