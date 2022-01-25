На Полтавщині у одній із громад нема, куди звозити сміття

У Кобеляцькій громаді жителі блокують в’їзд до сміттєзвалища, яке вважають незаконним. За 1,5 кілометра – житлові будинки, тому місцеві не хочуть, аби відходи зберігали близько до населених пунктів, розповів Суспільному житель села Лісне Станіслав Катричок. Голова громади Олександр Копелець повідомив Суспільному, що звалище законне, а документ про його дію ухвалили 2019-го року на сесії міської ради. Рішення торік скасував суд, але про це у міській раді дізналися близько місяця тому, каже голова. До того часу сміття продовжували вивозити, а нині – нема, куди.

Від 9-ї ранку Андрій Ярський і ще півтора десятки жителів Кобеляцької громади зібралися біля сміттєзвалища. Це для того, аби не допустити вивіз сміття комунальною технікою на ділянку неподалік лісу. Так збираються двічі на тиждень, каже Анатолій Руденко.

"Звозиться сюди все: шини, пластик, пляшки, скло. У нас ніде не сортується, нічого не робиться. Все, що можна сюди, усе звозиться. Зараз, зимою, та дихати нема, чим, а як літом, то не можна машинами їхати. Машини проїжджають, вікна зачиняють", – говорить житель села Сухинівка Анатолій Руденко.

фото: Суспільне Полтава Жителі не пропускають техніку

"Коли західний вітер дме у бік села, цей запах відчувається у селі. Особливо влітку, коли оцей смітник зігрівається, дуже неприємний запах", – каже житель села Лісне Станіслав Катричок.

Це звалище, каже Станіслав Катричок, місцеві вважають стихійним. Звозити відходи у цю місцевість почали 2019-го року згідно з рішенням депутатів міськради, говорить голова громади Олександр Копелець.

"Ніякого лісу там не було, це міська земля. Це місце використовувалось ще від 1961-го року до 1984-го, і використовувалось як сміттєзвалище міської ради", – розповідає голова Кобеляцької міської ради Олександр Копелець.

фото: Суспільне Полтава Сміттєзвалище

Аби скасувати рішення депутатів і заборонити вивіз сміття, прокуратура торік позивалась до міської ради. Справу розглядали в Полтавському окружному адмінсуді.

"Було рішення суду, що заборонити (вивіз сміття – ред.). Ми подали апеляцію. Рішення апеляційного суду про заборону, точніше про відміну рішення сесії Кобеляцької міської ради ми отримали 20-го грудня 2021 року. А виконавець і відносно кого було порушено справу, комунальне підприємство "Водоканал плюс", її не отримав до сьогодні", – додає Олександр Копелець.

Тому, каже голова, сміття продовжували вивозити. Нині ж, коли місцеві блокують роботу звалища, з громади непотріб прибрати не можуть.

"Місто потопає. Все засмічене контейнерами. Нема, куди вивозити", – каже голова Кобеляцької мсіької ради Олександр Копелець.

фото: Суспільне Полтава Контейнери для сміття

22 січня сміття хотіли викинути на території колишнього асфальтобетонного заводу, що неподалік сіл Сухинівка та Лісне, каже місцева жителька Ніла Лембірко.

"Приїхали два великих сміттєвози, вже зі сміттям і трактор приїхав, і хотіли вже висипати сміття. Наш активіст поставив машину осюди на це місце, де заїжджати і не дали їм їхати туди. Ми не хочемо, аби на наші голови летіли пакетики", – говорить жителька села Лісне Ніла Лембірко.

"Тут прокладений трубопровід газовий на село, який йде. Тут стоїть високовольтна лінія. Смоли тут на десять років наперед у землі, стояв асфальтобетонний завод. Тут, якщо загориться, горітиме не один рік", – каже житель села Сухинівка Анатолій Руденко.

фото: Суспільне Полтава Сміттєзвалище

На території колишнього асфальтобетонного заводу хочуть облаштувати місце для відходів, каже голова громади Олександр Копелець. Сміттєпереробний завод планують створити за допомогою німецьких інвесторів.

Щодо ситуації у поліції розпочали кримінальне провадження за статтею "Забруднення або псування земель", каже Юрій Данило.

"На цей час по кримінальному провадженню призначено ряд експертиз. Коли будуть висновки експертів, ми будемо розуміти, хто вчинив неправомірні дії. Санкція передбачає обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", – повідомляє т.в.о. начальника слідчого відділення ВП №2 у Кобеляках Юрій Данило.