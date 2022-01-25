Торік на Чернігівщині фахівці юстиції зареєстрували 272 заяви від місцевих мешканців щодо зміни власного імені або ім'я по батькові. Зокрема, за результатами цієї процедури, Миколаївна стала Богуславівною, а Вікторія змінила своє ім’я на Роза-Вікторія.

Такі дані оприлюднило Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

"Можливість корегувати саме ім'я по батькові з’явилася в українців досить нещодавно. Кожен, хто досяг 16 років (14 років, якщо батьки проінформовані та не мають претензій) може подати заяву на зміну імені (прізвища, імені та віднедавна – по батькові)", – зазначила начальник управління Ірина Свистун.

Разом з тим, до заяви слід додавати такі документи:

- паспорт громадянина України та свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (якщо заявник перебуває у шлюбі) або про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано);

- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

фотокартку заявника;

- квитанцію про сплату державного мита.

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