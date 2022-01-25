Вінницьку обласну дитячо-юнацьку спортивну школу стрільби намагаються позбавити юридичного статусу. Відповідний проєкт рішення на засіданні комісії з питань освіти, культури, релігії та спорту підготував депутат обласної ради Андрій Корнійчук.

Ініціатор проєкту каже, реорганізацію спортшколи проводити треба, втім не йдеться про її ліквідацію. Школа стрільби функціонує вже 20 років і досі не має ні власного приміщення, ні тирів, а орендує їх.

Крім того, розповідає Корнійчук, відділення стендової стрільби не повністю укомплектоване і не відповідає положенню про дитячо-юнацьку спортивну школу.

Фото: Суспільне Вінниця

А на базі обласної дитячо-юнацької спортшколи імені Юлії Рябчинської, з якою пропонує обʼєднатися — планують будівництво спортскомплексу з тренажерами та сучасним стрілецьким тиром.

"Ті гроші, які будуть зекономлені підуть на розвиток спортсменів. Всі тренери на місцях. Перепишеться договір і всі будуть працювати. Дозволи також протягом місяця будуть переписані на новий заклад", — каже Корнійчук.

Свій проєкт Корнійчук мотивує також і збільшенням видатків на заробітну плату адміністрації школи стрільби.

Якщо проєкт Корнійчука підтримають, каже тренерка Людмила Василюк, то це вплине на результати спортсменів.

"У нас кожен місяць змагання. А з цими реконструкціями затягнеться все дуже далеко", — розповідає Людмила Василюк.

Павло Сидорук — працює тренером зі стрільби. Говорить, не бачить сенсу обʼєднувати дві різнопрофільні спортшколи. Бо це вплине на підготовку спортсменів.

Дарʼя Римська 8 років займається кульовою стрільбою. Має розряд майстра спорту та є кількаразовою чемпіонкою України. Дівчина розповідає, це дорогий вид спорту, бо костюм та гвинтівка разом потягнуть більш ніж на 4 тисячі євро. Обмундирування та зброю придбала спортшкола, в якій займається. Дарʼя каже, рішення про реформування школи стрільби її обурює, бо наразі готується до змагань.

"Школа мені допомогла з усім. Я з гвинтівок стріляю, які школі належать. Усе фінансується за рахунок школи. Я думаю, що ця реорганізація нам не допоможе, а лише нашкодить"— каже Дарʼя Римська.

Фото: Суспільне Вінниця

Обласна школа стрільби одна з 11-ти, які фінансуються з обласного бюджету. Нині тут займається 280 учнів і працює 17 тренерів, з яких чотири — штатних. Тири школа орендує у 22 та 27 школах, педуніверситеті, Палаці дітей та юнацтва, - розповідає директор школи стрільби Віктор Щерба.

Фото: Суспільне Вінниця

Проєкт реорганізації не розглядали на засіданні комісії, 18 січня, бо не було кворуму, — каже Чернявський. Якщо його погодять, питання винесутьна сесію облради. Чи підтримають реорганізацію спортшкіл депутати — повідомимо згодом.

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