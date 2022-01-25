Дворічний хлопчик з Нью-Джерсі (США) Аяанша Кумара замовив меблів на 1700 доларів, коли грався з маминим телефоном.
До того, як віддати дитині смартфон, його мама переглядала сайт магазину Walmart і поклала в онлайн-кошик кілька предметів меблів, маючи намір трохи пізніше вибрати тільки потрібні їй позиції, передає New York Post.
Однак після цього дитина сама обрала меблі для дому і замовила її доставку, а гроші було списано з кредитної картки, прив'язаної до акаунту його мами — усього 1700 доларів.
Батьки хлопчика розповіли, що дуже сміялися, коли їм почали привозити меблі, і вони розібралися, що сталося.
Сім'я планує залишити предмети, які їм сподобаються, із замовлення дитини, а решту повернуть до магазину, щоб отримати назад гроші.
Що відомо
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