Подекуди сніжитиме. Прогноз погоди на вівторок

В Україні, 25 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, в західних областях вдень невеликий мокрий сніг. Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах вдень 6-11° морозу. На решті території невеликий сніг, лише у більшості північних областей без опадів. Температура вдень 2-7° морозу. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом в західних та північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 3-6° морозу. Вдень переважно без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На заході країни вдень невеликий мокрий сніг. Температура вдень від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах вдень 6-11° морозу. В Ужгороді на Закарпатті вдень синоптики прогнозують від 6° до 8° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно без істотних опадів. На Вінниччині сніжитиме. На дорогах ожеледиця. Вдень температура становитиме 3-6° морозу. Вітер північний, 5-10 м/с.

У південних областях і у Криму вдень прогнозують сніг. Вдень буде 2-5° морозу. Вітер північний, 5-10 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно сніжитиме. На дорогах ожеледиця. Вдень температура повітря становитиме 2-7° морозу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-7° морозу, у Києві вдень 5-7° морозу.

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