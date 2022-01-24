Приблизно 18 тисяч чернівчан повинні зробити повірку лічильників на воду. Якщо її протермінувати, підприємство буде нараховувати кількість води до 7, 5 кубів на одного мешканця, незалежно від того, скільки використали насправді.

Про це в коментарі Суспільному сказав комерційний директор Чернівціводоканалу Олег Городчук.

За його словами, якщо лічильник не повірений, система, яка формує платіжки, не може отримати дані. Відтак за перший місяць "порахує" середній показник за інші місяці, далі — до 7, 5 кубів води на одну людину в помешканні за місяць.

Повірку лічильників роблять раз на чотири роки. Зробити це можуть фахівці "Чернівціводоканалу" або будь-яка інша фірма, яке має на це ліцензію.

Інформацію, щодо дати повірки можна знайти у платіжці, особистому кабінеті споживача чи зателефонувавши у сервісний центр підприємства.

Якщо людина зробить повірку лічильника, документ про це підприємство отримає автоматично, відтак споживачам нараховуватимуть вже дійсні показники.

Усього у Чернівцях 65 тисяч абонентів міського комунального підприємства, 18 тисяч мають не повірені лічильники.

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