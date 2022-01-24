4 з 13 сільських амбулаторій на Сумщині чекають на введення в експлуатацію

До кінця 2019 року в області мали збудувати 13 амбулаторій. Наразі працюють дев'ять, решту ще дороблюють і здають в експлуатацію. Яка ситуація на будівництві зараз – у цьому матеріалі.

За три роки будівництва сільських амбулаторій на Сумщині до судів направлено чотири справи. У трьох з них йдеться про витрачання та привласнення бюджетних грошей, всього – на понад 3 млн 200 тис. грн.

Суспільне Суми Амбулаторія у селі Корабельське.

Одна з амбулаторій, які ще добудовують – у селі Корабельське в Охтирському районі. Її починали зводити у 2019-му році.

Суспільне Суми Амбулаторія у селі Корабельське.

Протягом цього часу і дотепер договори на її будівництво укладали з трьома різними підрядниками.

Суспільне Суми Амбулаторія у селі Корабельське.

З останнім, підприємством "Трансінтербуд", яке зараз дороблює об’єкт, обласний департамент капітального будівництва підписав угоду 9 грудня 2021 року. Його вартість – понад 3 млн 600 тис. грн. З яких ціна будівельних робіт майже 2 млн 729 тис. грн, решта – вартість обладнання та меблів.

Суспільне Суми Амбулаторія у селі Корабельське.

"Прийшли ми у грудні, тут не було ні стелі, ні підлоги, ні плитки нічого не було, тобто тут були просто стіни у гіпсу. За цей період ми проклали під опалення, поклали всю плитку: на стіни, на підлогу. Завели електрику, завезли котел. Встановлюємо котел, батареї, запускати опалення, щоб далі закінчувати у теплі. Договір по-моєму там до травня, якщо буде все нормально, то буде набагато раніше. До цього ми здали три амбулаторії у 2020-му році – це Хмелів, Синівка і Береза, вони працюють", – розповів Суспільному представник ПП "Трансінтербуд" Василь Чорнищук.

З його слів, за актами виконаних робіт їм сплатили 900 тис. грн. У 2019-му році починало будувати цю амбулаторію товариство "Профт Буд Сістем". Через виявлені недоліки у серпні 2020-го замовник розірвав із ними договір. Згідно з аналітичною системою Дозорро "Профт Буд Сістем" за виконані роботи тоді перерахували понад 2 млн 300 тис. грн.

Далі будувати амбулаторію мало товариство "СВ-Білдінг". З ними уклали договір вартістю майже 3,5 мільйони грн у жовтні 2020-го. Підрядник отримав гроші на придбання матеріалів і за роботу – понад 1 млн 100 тис. грн. Але за рік замовник знову розірвав із ним угоду з вимогою повернути сплачений аванс.

Місяць тому заступник голови обласної адміністрації Олег Клеменчуков сказав – через неповернуті гроші вони звернулися до правоохоронців і мають відкрите кримінальне.

"Була підрядна організація, яка взяла аванс у розмірі 900 тис. грн. Аванс не повернули, роботи не зроблені, то ж чекаємо експертизу і це нам допоможе повернути кошти", – говорить Олег Клеменчуков.

За словами Олега Клеменчукова, всього з 2018-го по 2021 роки на будівництво 13 амбулаторій спрямували понад 102 млн грн з державного та місцевих бюджетів. У цей час в обласній прокуратурі розслідували три справи. Дві з них були пов’язані із витрачанням бюджетних грошей під час виготовлення проєктів, ще одна – із самим будівництвом амбулаторій. В одній зі справ фігурує товариство "Профт Буд Сістем", яке починало працювати у Корабельському. Загалом тоді фірма уклала угоди на будівництво п’яти таких об’єктів.

"Вказаному підприємству виплачені авансові кошти, розпочато було будівництво, але на день закінчення терміну дії договорів, виконали робіт на 50%. Після проведення розслідування та експертиз встановили, що вартість виконаних будівельних робіт завищили на 1,5 млн грн. Решта сім амбулаторій первинної медицини будувалися іншими чотирма підрядниками. На даний час у провадженні ще триває комплекс будівельно-технічних експертиз, щоб визначити чи відповідає обсяг виконаних робіт тому, що вказано в актах", – пояснює прокурор відділу Сумської обласної прокуратури Максим Алєксєєв.

Коли амбулаторію у Корабельському добудують, тут обслуговуватимуть мешканців трьох сіл – Пологи, Корабельське та Манчичі. Всього у цих селах близько 900 мешканців.

"Зараз у нас на території старостати є один фельдшерсько-акушерський пункт, у якому працюють фельдшер, акушер та санітарочка. Два рази на тиждень виїжджають сімейні лікарі. Амбулаторії мешканці чекають, тому що послуги будуть зовсім інші, тут будуть лікарі, тут будуть медсестри, тут будуть надаватися послуги маніпуляційні", – пояснює староста Пологівського старостинського округу Катерин Мокроусова.

Ще одну з шести амбулаторій, яку дороблювали у 2021 році знаходиться у сусідній Кардашівці.

Суспільне Суми Амбулаторія у селі Кардашівка.

За словами голови Чернеччинської громади Романа Бублика, тут завершили усі роботи, є необхідні меблі та обладнання.

Суспільне Суми Амбулаторія у селі Кардашівка.

Приміщення опалюється, але амбулаторія ще не працює.

Суспільне Суми Амбулаторія у селі Кардашівка.

Чекають, поки об’єкт здадуть в експлуатацію.

Що відомо