На Полтавщині можна придбати ліки на гроші за вакцинацію від COVID-19

Від 24 січня в Україні можна придбати ліки на тисячу гривень, яку людям виплатили за вакцинацію від коронавірусу. Ця послуга діє лише для старших за 60 років, розповіла Суспільному керівниця обласного "Центру громадського здоров'я" Ніна Дурдикулиєва.

Придбати ліки у такий спосіб можна в будь-якій аптеці. Послуга не діє для покупок дієтичних добавок, косметики чи медичних приладів, каже провізорка Валентина Андрусенко.

За словами провізорки Валентини Андрусенко, якщо люди не мають у смартфоні функції для безконтактної оплати, треба звертатися до банку або робити замовлення в аптеці онлайн.

"Купити можна будь-які лікарські засоби, дозволені до застосування в Україні, які відпускаються за рецептом або без рецепту. Коли людина приходить до нас в аптеку і хоче розрахуватися за програмою "єПідтримка", при проведенні платежу, банки перевіряють вік людини", – говорить провізорка аптеки Валентина Андрусенко.

фото: Суспільне Полтава Термінал у аптеці

"Я сьогодні зайшла до аптеки для того, щоб купити ліки по "єПідтримці", але нічого не вийшло, бо телефон не підтримує програму, через це з’явилися проблеми", – каже полтавка Лідія Гурина.