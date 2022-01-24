У середмісті Херсона встановили першу LED-смужку на пішохідному переході

На перехресті вулиці Суворова та проспекту Ушакова у Херсоні встановили LED-смужку на пішохідному переході. Вона змінює колір відповідно до сигналу світлофора. Наразі у місті такий перехід для пішоходів перший. Наскільки він зручний для херсонців та у чому його сенс - дізнавалось Суспільне.

Обладнати пішохідний перехід додатковим освітленням у міському управлінні транспортної, дорожньої інфраструктури і зв`язку вирішили ще минулого року. Це зробили для підвищення безпеки руху пішоходів, розповіла начальниця управління Марина Віркун.

"В планах робіт управління ми передбачили 49, 5 тис грн на встановлення дублюючих світлофорних індикаторів для того, щоб зрозуміти подальше впровадження в Херсоні цього проєкту. Роботи виконуватись ТОВ "Спецбуд Херсон". Світлодіодні індикатори були надані миколаївською фірмою ТОВ "Електро інстал". Ми побачили позитивні відгуки від жителів міста", - говорить Марина Віркун.

Херсонці, яких йшли на цьому пішохідному переході, мають різні думки з приводу такої новації. Віталій Ракович говорить, якщо люди будуть знати про це, то, дійсно, будуть звертати увагу. Наталя Янківська каже, там, де є світлофори, то, в принципі, такі переходи і не потрібні. Херсонка Оксана згодна повністю, що це зробили, особливо для тих, хто переходить дорогу ввечері.

Суспільне Херсон

За словами виконувачки обов`язків старшого інспектора пресслужби управління патрульної поліції у Херсонській області Вікторії Лапіної, виходячи з досвіду інших міст, де облаштовані такі переходи, зменшилась кількість ДТП із пішоходами.

"Такий пішохідний перехід буде більше привертати увагу громадян. Сподіваюсь, що це покращить нашу статистику щодо ДТП із травмованими. Щодо кількості потерпілих під час ДТП, то кожен 3-й – це пішохід", - каже Вікторія Лапіна.

Суспільне Херсон

За словами Марини Віркун, такі самі LED-світлофори встановлюватимуть і в інших місцях Херсона при проведенні капітального ремонту та модернізації світлофорів.