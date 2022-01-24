У Рівне приїхав Андрухович. В театрі дивився "Гамлета" у власному перекладі

У Рівненському обласному музично-драматичному театрі 24 січня відбулася творча зустріч сучасного українського поета, письменника, перекладача та публіциста Юрія Андруховича з акторами, глядачами та читачами. У театрі кажуть: на нього у Рівному чекали давно, бо саме його переклад шекспірівського "Гамлета" втілив торік на сцені режисер та художній керівник Володимир Петрів.

За день до зустрічі актори зіграли історію принца данського у присутності автора перекладу, а тепер почули не лише його враження, а й уривки з нових творів та міркування про сучасне життя.

Рівненський "Гамлет" – це п'ята постановка твору світової класики у перекладі Юрія Андруховича на українській сцені. Прем'єра вистави відбулася у квітні 2021 року, а 23 січня 2022 року її побачив і автор перекладу.

Фото: Суспільне Рівне Деякі з глядачів, які прийшли на зустріч з письменником раніше не були знайомі з його творчістю, але запевняли після зустрічі, що надалі читатимуть його

Переклад Андрухович здійснив 23 роки тому. Тоді, каже, зробив це швидко, за два місяці, бо мав запит від режисера київського театру, який хотів бачити сучасний переклад "Гамлета" з українським мовним колоритом, а у втіленому на рівненській сцені побачив нові підтексти.

"У мене залишилося надзвичайно сильне, прекрасне враження. Це прекрасна робота і режисерська, і більшості акторів. Справді дуже сучасне прочитання. Власне кажучи, дуже гармонійно відповідає тому рівню, який я намагався досягнути в перекладі", – поділився враженнями Юрій Андрухович.

"Гамлета" у виконанні Рівненського обласного музично-драматичного театру, у 2021 році визнали переможцем 12 фестивалю "Homo Ludens" у номінації "Краще втілення класичної драматургії". Керівника театру Володимира Петріва тоді ж обрали кращим режисером та сценографом.

Фото: Суспільне Рівне Письменник зізнався, що на сцені рівненського театру у грі акторів в "Гамлетові" побачив нові підтексти й залишився приємно враженим

Актори постановки розповіли Суспільному, що в присутності Андруховича грали по-особливому, бо відчували відповідальність перед автором.

"Це просто дуже сильно трепетно, це дуже класно, тому що бачити людину, яка зробила справді якісний, класний, сучасний, актуальний переклад, при тому, що я сам беру в цьому участь, це неймовірно! Прекрасно, чудово, що можна зараз підійти, потиснути руку цьому генію. Класний чоловік", – розповів актор театру Дмитро Пшечук.

Актриса рівненського театру Жанна Бичковська зазначила, що для неї переклад Андруховича – дуже сучасний, зі словами, які рідко вживають у повсякденному житті, проте дуже мелодійними.

Фото: Суспільне Рівне Окрім зустрічі з акторами, Андрухович поспілкувався і з глядачами

9 листопада 2021 року Юрій Андрухович читав 21 радіодиктант національної єдності. Це був уривок з його майбутнього роману. Про долю цього твору він теж розповів на зустрічі.

"Це буде початок роману, можливо, і збірки оповідань. Мені цікаво написати так, щоб кожен, хто читатиме, сам думав, що це – роман чи оповідання. Частину твору має видати журнал "Forbs", собі даю на роботу умовно два роки", – зазначив Юрій Андрухович.

Впродовж двох годин рівняни спілкувалися з письменником особисто та слідкували за трансляцією. Були і ті, хто з його творчістю познайомилися вперше.

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