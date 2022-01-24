У Рівне приїхав Андрухович. В театрі дивився "Гамлета" у власному перекладі

У Рівненському обласному музично-драматичному театрі 24 січня відбулася творча зустріч сучасного українського поета, письменника, перекладача та публіциста Юрія Андруховича з акторами, глядачами та читачами. У театрі кажуть: на нього у Рівному чекали давно, бо саме його переклад шекспірівського "Гамлета" втілив торік на сцені режисер та художній керівник Володимир Петрів.
За день до зустрічі актори зіграли історію принца данського у присутності автора перекладу, а тепер почули не лише його враження, а й уривки з нових творів та міркування про сучасне життя.
Рівненський "Гамлет" – це п'ята постановка твору світової класики у перекладі Юрія Андруховича на українській сцені. Прем'єра вистави відбулася у квітні 2021 року, а 23 січня 2022 року її побачив і автор перекладу.
Переклад Андрухович здійснив 23 роки тому. Тоді, каже, зробив це швидко, за два місяці, бо мав запит від режисера київського театру, який хотів бачити сучасний переклад "Гамлета" з українським мовним колоритом, а у втіленому на рівненській сцені побачив нові підтексти.
"У мене залишилося надзвичайно сильне, прекрасне враження. Це прекрасна робота і режисерська, і більшості акторів. Справді дуже сучасне прочитання. Власне кажучи, дуже гармонійно відповідає тому рівню, який я намагався досягнути в перекладі", – поділився враженнями Юрій Андрухович.
"Гамлета" у виконанні Рівненського обласного музично-драматичного театру, у 2021 році визнали переможцем 12 фестивалю "Homo Ludens" у номінації "Краще втілення класичної драматургії". Керівника театру Володимира Петріва тоді ж обрали кращим режисером та сценографом.
Актори постановки розповіли Суспільному, що в присутності Андруховича грали по-особливому, бо відчували відповідальність перед автором.
"Це просто дуже сильно трепетно, це дуже класно, тому що бачити людину, яка зробила справді якісний, класний, сучасний, актуальний переклад, при тому, що я сам беру в цьому участь, це неймовірно! Прекрасно, чудово, що можна зараз підійти, потиснути руку цьому генію. Класний чоловік", – розповів актор театру Дмитро Пшечук.
Актриса рівненського театру Жанна Бичковська зазначила, що для неї переклад Андруховича – дуже сучасний, зі словами, які рідко вживають у повсякденному житті, проте дуже мелодійними.
9 листопада 2021 року Юрій Андрухович читав 21 радіодиктант національної єдності. Це був уривок з його майбутнього роману. Про долю цього твору він теж розповів на зустрічі.
"Це буде початок роману, можливо, і збірки оповідань. Мені цікаво написати так, щоб кожен, хто читатиме, сам думав, що це – роман чи оповідання. Частину твору має видати журнал "Forbs", собі даю на роботу умовно два роки", – зазначив Юрій Андрухович.
Впродовж двох годин рівняни спілкувалися з письменником особисто та слідкували за трансляцією. Були і ті, хто з його творчістю познайомилися вперше.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram