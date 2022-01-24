У Хмельницькому вимагали припинити зведення десятиповерхівки

Три десятки хмельничан зібралися біля будівельного майданчика на проспекті Миру Хмельницького та вимагали припинити зведення десятиповерхівки. Один із мітингувальників, Дмитро Гуцалюк, розповів: земля ця належить міністерству оборони України, раніше тут були військові склади, тож і будувати на цьому місці житло для цивільних, каже, незаконно. Чи почули мітингарів забудовники, розкаже Суспільне.

Майже 30 хмельничан - військових, учасників бойових дій на сході країни, членів громадських організацій - вимагають припинити будівництво десятиповерхівки на проспекті Миру, 96 в обласному центрі. Хмельничанин Дмитро Гуцалюк із громадської організації «Братська воля» показує папір, на якому, за його словами, написано, що мало бути на цьому місці: "Використання даної земельної ділянки під військове містечко номер 48. Але, фактично, як ми бачимо, тут ніякого військового містечка не планується".

Учасник бойових дій у складі восьмого полку спецпризначення, який назвався Олегом, розповідає: ділянка ця належить міністерству оборони України, і якщо вже тут мали зводити житло, то соціальне - для військових.

"Багато хлопців відвоювали в 14-15 роках, до цього часу воюють і не можуть отримати житло. А приходять просто цивільні, прості люди, і без жодних докорів сумління про те, що хлопці воювали, надати їм якесь житло, вони собі просто будують і на цьому заробляють гроші. Я переймаюся, в першу чергу, за тих хлопців, які отримали групу інвалідності, а не мають житла", - каже Олег.

Військовий каже, що його родина власного житла не має, а він навіть не планує ставати на чергу на житло. Каже: "Так складаються обставини: якщо ти стаєш на чергу, то будеш чекати 10,20,30 років".

Дмитро Гуцалюк каже, що має документи, які підтверджують: будівництво житлової багатоповерхівки за недержавні гроші для цивільних ведеться тут незаконно.

"От в мене є витяг з кадастру: земля промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення, на цій землі, по великому рахунку, не те, що будувати, ходити не можна. Це земля збройних сил України", - додає чоловік.

Дмитро каже: порядок передачі цієї землі, затверджений кабінетом міністрів, був порушений. За його словами, не було конкурсу чи повідомлень в засобах масової інформації: "В них немає погодження кабінету міністрів, має збиратися комісія не менш як з п’яти членів. Я вже передав в поліцію ці документи, будемо передавати в прокуратуру і готовити матеріали для подальшої подачі в суд. Йде порушення закону, і ми просимо це порушення припинити".

Із його слів, загальна площа ділянки - 40 тисяч квадратних метрів. Додає: "Вони порушують закон, вони крадуть землю. Якби вони діяли в умовах конкурсу, вони мали б військовим передати близько 10 відсотків, це близько 50-70 мільйонів гривень".

Хмельничанин Петро Пасічник розповідає: в відділі продажу квартир компанії-підрядника особисто цікавився, чи продають ці квартири, і чи може в цьому будинку бути соціальне житло для атовців. "Квартири є в наявності, квартири в живій продажі. Жодної інформації в вільному доступі про те, що там є якийсь відсоток, що вони якось співпрацюють чи йдуть назустріч військовослужбовцям, людям, які воювали за нашу країну", - каже Петро.

До мітингарів час від часу виходять будівельники. Один із них намагається відтіснити журналістів подалі від будівельного майданчика. На запитання, чи є на території будівництва представники компанії-підрядника, чоловік мовчить та, зрештою, двері зачиняються.

За одним із номерів, вказаних на банерах периметром будівництва, відповідає менеджерка з продажів, яка каже: керівництва наразі на місці немає, і до мітингарів ніхто не приїде. То ж вони звернулися до військової прокуратури з заявою про незаконне, за їхніми словами, будівництво. Заяву прийняли в канцелярії та обіцяли надати її на розгляд прокурору.

Щоби з'ясувати, чи насправді ця ділянка – у власності міністерства оборони України, ми направили журналістський запит на електронну пошту відомства та чекаємо відповіді.

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