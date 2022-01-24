Проєкт "Велике будівництво": звіт голови Тернопільської ОДА за минулий рік

36 об’єктів збудували та відремонтувати на Тернопільщині минулого року. Це – школи, дитячі садки, спортивні майданчики, сільські амбулаторії та ЦНАП. Про це розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш.

За його словами, зробили це під час програми "Велике будівництво".

"По медицині збудовано 15 сільських амбулаторій "з нуля" і відкрито 6 приймальних відділень, частина яких теж збудована "з нуля". А загалом це 3 спортивних майданчики, стадіон, басейн, спортивний комплекс і одна спортивна школа. Площа амбулаторій може дещо відрізнятись, тому що в деяких амбулаторіях ми передбачали, що лікарі, які надаватимуть там послуги, будуть там проживати. Тобто, сільська медицина дає можливість для людей, які залучені до цього процесу і не проживають в цій громаді, мають можливість жити прямо в амбулаторії. Позаду них добудовані спеціальні приміщення. Всі амбулаторії стали практично і пунктами вакцинації".

За словами Володимира Труша, також в області відремонтували 282 кілометри доріг державного значення, 107 кілометрів – місцевого та 28 мостів. Зокрема й дворівневу розв’язку поблизу села Великі Гаї.

"Це частинка об’їзної дороги М-30 яка є комунальною формою власності, але держава в програмі "Великого будівництва" заклала кошти і відремонтувала. Загальна вартість – 350 мільйонів. За практично півтора року це було збудовано. І дорога М-30, яка є частиною "Дороги Єдності" в Україні, ми, Тернопільська область – одна з перших, яка зробила повністю і поточний середній, і капітальний ремонт по цій дорозі", – каже Труш.

Два об’єкти програми, які було заплановано завершити минулого року, досі будують – в Бережанах і Струсівський міст. Володимир Труш розповів, чому не завершили ремонт мосту:

"Струсівський міст до кінця 2021 року мав бути зданий. Враховуючи погодні умови, які були, і враховуючи те, що утрамбовувався пісок, були дощі, відповідно, тут якраз технагляд спрацював і не дав можливості сфальшувати, зробити швидко і неякісно. Вони заставили це доробити і переробити. Зараз там реверсний рух потрібен тільки через те, що виїзд зі Струсівського моста потрібно докласти асфальт. Погодні умови ви зараз самі бачите які, то якщо ми зараз покладемо асфальт – це буде неправильно, бо його треба буде навесні знімати. Я думаю, що навесні це питання закриється".

Голова облдержадміністрації каже, контролювати якість виконаних робіт мають організації, призначені при тендерах. Їх визначає замовник. Зокрема, за якість будівництва Струсівського мосту стежить львівська фірма. Загалом на реалізацію програми "Велике будівництво" в Тернопільській області витратили приблизно 10 мільярдів гривень, розповів Володимир Труш. Як працює ця програма, проаналізував доктор технічних наук Павло Попович:

"Саме по собі будівництво чи то інфраструктурних об’єктів, чи то житлова нерухомість, має мультиплікаторний ефект: приблизно 3,5 або житлове 11,5. Це означає, що дохідність однієї вкладеної гривні приносить в результаті 3,5. Крім того, це і величезне додаткове залучення робочих місць. На час пандемії особливо багато всього зупиняється. І варто також знати, що Тернопільщина – в топ-5 областей України, якщо брати відношення на душу на населення вкладених коштів у програму президента "Велике будівництво. Що стосується недоліків реалізації програми, а вона сама по собі прогресивна, то заходять кошти і це є користь для всього регіону, то буде видно якість цього вже через певний час".

Програма "Велике будівництво" – це спільний проєкт президента та Уряду, який стартував 1 березня 2020-го року. Під час нього для ремонту та будівництва використовують кошти державного бюджету, Державного фонду регіонального розвитку, Державного дорожнього фонду та місцевих бюджетів.

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