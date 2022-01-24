Рівненський “Верес” виборов нічию у першому контрольному матчі в Туреччині

ФК “Верес” виборов нічию в першому контрольному матчі під час зимових зборів у Туреччині. 24 січня суперником підопічних Юрія Вірта став клуб “Градець Кралове” з Чехії.

Якщо для рівнян ця гра - дебютна на зборах, то клуб із елітного дивізіону Чехії почав підготовку до відновлення внутрішнього чемпіонату раніше і вже здобув перемогу над польським “Радом’яком”.

Перший тайм

Чехи одразу почали пресинг воріт української команди. На шостій хвилині вони розіграли небезпечний штрафний, м’яч пройшов над поперечкою воріт “Вереса”.

Голом пресинг увінчався на 17-й хвилині: затяжна і багатоходова атака закінчилась ударом з 12-ти метрів у ближній кут воріт “Вереса”. 1:0 на користь суперника.

Перший момент у “Вереса” був на 22-й хвилині: Михаіл Гечев втік від опіки, пробив повз голкіпера, але не влучив у рамку воріт. А на 36-й хвилині усе той же Гечев не реалізував вихід тет-а-тет із голкіпером суперників.

Другий тайм

У “Вересі” в перерві замінили 11 гравців. Друга половина матчу знову почалась із пресингу від чехів. На 61-й хвилині суперник мав хороший момент, але скористатись помилкою центральних захисників рівнян не зміг, м’яч пролетів повз ворота.

На 70-й хвилині “Верес” зумів відквитати гол: Геннадій Пасіч добре виконав штрафний удар, після сейву чеського голкіпера м’яч добили у ворота. 1:1.

Хороший шанс вийти вперед “Верес” мав на 74-й хвилині: четверо гравців вийшли на чеського воротаря, але забити не змогли. Зрештою, поєдинок так і закінчився унічию.

Розклад спарингів у Туреччині:

29 січня — "Карвіна" (Чехія)

2 лютого — "Спартак" (Суботіца, Сербія)

3 лютого — "Полісся" (матч Winter Cup)

7 лютого — "Левські" (Софія, Болгарія)

8 лютого — "Металіст" (матч Winter Cup)

10 лютого — "Широкі Брієг" (Боснія і Герцоговина)

12 лютого — "Чорноморець" (матч Winter Cup)

13 лютого — "Санднес Ульф" (Норвегія)

В Україну рівняни планують повернутися 19-го лютого.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram