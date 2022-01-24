Радість для дітей, додаткова обережність для людей похилого віку і багато роботи для комунальників: так херсонці говорять про снігопад у Херсоні 24 січня. Начальник обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк розказав Суспільному, що сніжитиме майже добу.

Сніг у Херсоні хоч і нечасте, але звичне та корисне явище, говорить начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк.

"Південний циклон, який приніс ці опади, протримається на території Херсонської області ще сьогодні до кінця доби та вночі ще десь будуть опади у вигляді снігу, але незначного. Що стосується проблем від цієї негоди, то ми прогнозуємо ожеледицю, посилення шквального вітру до 15-20 метрів за секунду. Це може викликати на автошляхах перемети, але вони будуть незначні", - каже Юрій Кіріяк.

За словами Юрія Кіріяка, до 28 січня зберігатимуться морози до мінус 10 вночі, а згодом потеплішає до плюс 5-7 градусів. Нинішній циклон укриє снігом усю територію області.

Думки містян про сніг у Херсоні різняться. Зокрема, Наріне розповіла, що сніг місту дуже личить. За словами Світлани, сніг - це добре, а з іншого боку у міської влади проблеми, котрі вона взагалі не вирішує. Додає, Треба посипати доріжки, бо скрізь слизько.

Суспільне Херсон

У Херсоні, говорить в. о. міського голови В’ячеслав Білковський, 10 машин почали працювати на вулицях з третьої години.

"З третьої години ранку до обіду вже розсипано понад 250 тонн піско-сольової суміші. Наразі техніка вже працює і на старостатах наших. У разі необхідності ми будемо залучати техніку підрядників. Громадський транспорт сьогодні вийшов вчасно, я особисто контролював, з 5-ї ранку вже вийшли перші автобуси", - каже В'ячеслав Білковський.

Суспільне Херсон

Негода в Херсоні не вплинула на кількість дорожніх аварій, розповіла т. в. о. старшої інспекторки пресслужби патрульної поліції в Херсонській області Вікторія Лапіна.

"Сьогодні на території обслуговування управління патрульної поліції сталося 5 дорожньо-транспортних пригод. Основними причинами ДТП є наїзд на перешкоду та наїзд на транспортний засіб. Сподіваємося, наші водії вже підготувалися до зимового часу, до змін таких погодних умов, тому будуть уважними та обережними", - розповіла патрульна.

Морози небезпечні для безхатьків та людей із хворобами судин чи нервів, розповів завідувач опікового відділення обласної лікарні Сергій Волченко.

"У порівнянні з минулими роками в нас холодової травми менше. На сьогодні по області зареєстровані 30 випадків холодової травми, 9 людей із відмороженнями. Всі вони госпіталізовані. В нас за цей період перебували і зараз перебувають двоє хворих. І часто до нас потрапляють люди похилого віку, які не можуть дати собі ради та часто опиняються на вулиці в холодний період", - каже лікар.

Важливо, говорить Сергій Волченко, одягатися відповідно до температури повітря та звертати увагу на стан дітей і людей на вулиці. У разі необхідності зігріти та викликати швидку.

Що відомо:

В Україні, 24 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, у південних, східних та більшості центральних областей сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber