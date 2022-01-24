Голову громади на Полтавщині Ігоря Процика судитимуть за службову недбалість

Справу про службову недбалість щодо будівництва басейну у Щербанівській громаді розглядатимуть по суті у Полтавському районному суді. Таке рішення ухвалили 24 січня під час засідання. Підозрюють голову громади Ігоря Процика. За даними слідства, влітку 2019-го він підписав акти виконаних робіт щодо обладнання, яке не було встановлене. Відтак громада має понад 2 мільйони гривень збитків, повідомив Суспільному прокурор Дмитро Дорогейко. Сам Ігор Процик та його захисник кажуть, що обладнання у той час вже було, однак його не встановили.

У Полтавському районному суді відбулося підготовче засідання у справі будівництва басейну в селі Розсошенці. Підозрюють у службовій недбалості голову Щербанівської громади Ігоря Процика.

"Фігурує низка обладнання, яке необхідно було встановлене бути у приміщенні басейну", – говорить прокурор Дмитро Дорогейко.

фото: Суспільне Полтава Засідання суду

За словами прокурора, у серпні 2019-го голова громади підписав два акти виконаних робіт щодо обладнання, яке не встановили. Збитки становлять 2,3 мільйона гривень, каже Дмитро Дорогейко.

"Мені на даний час не відомо, встановлене воно (обладнання – ред.) чи ні. Була проведена низка слідчих дій, в ході яких на той час обладнання даного не було. Відповідно проведена судово-економічна експертиза, яка підтвердила відсутність даного обладнання", – додає Дмитро Дорогейко.

фото: Суспільне Полтава Прокурор Дмитро Дорогейко

"Все це обладнання було і тоді, але воно було не встановлене, тому що басейн ще перебував у стадії будівництва. Акт (виконаних робіт – ред.) № 3, який взятий за основу підозри Ігорю Степановичу, – це проміжний акт, він не остаточний, тому взагалі ставити на ньому акцент – це недоречно", – каже захисних Ігоря Процика Олексій Козленко.

"Це обладнання встановлене давно, навіть проводили випробувальні роботи. Не розкрадене. Воно є (обладнання – ред.), воно працює. У нас трошки був технічний збій, коли труба лопнула, але обладнання працювало повністю. Тому говорити про те, що його немає чи воно не працює, – це неправда буде", – розповідає голова Щербанівської громади Ігор Процик.

На наступному засіданні 31 січня Ігорю Процику мають зачитати обвинувальний акт, тобто справу почнуть розглядати по суті. Частина друга статті "Службова недбалість" передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Що відомо: