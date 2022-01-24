Волонтери з Херсона та Києва створили фільм про "чорних" археологів

"Чорні копачі: як знищують українську історію" - такий фільм підготували волонтери з Києва та Херсона. У стрічці показали, як шкодять ті, хто проводить розкопки, щоб збагатитися, та зібрали коментарі спеціалістів у галузі археології.

Стрічка починається з кадрів роботи археологів, які проводять розкопки. Після цього показують, як нелегальні копачі нівечать історичні пам’ятки, розказує координатор проєкту Legio Historica Євгеній Шатілов.

"Ми використали багато відео, яке археологи і активісти знімали відповідно на пам’ятках понівечених. Показували це. Великий масив відео ми знімали зокрема на території Китайського городища, місто Київ, де Голосіївський ліс. Демонструвалося у фільмі відео понівечення Скобелівського кургану Миколаївської області, відео з робіт "чорних" археологів в Ольвії", - каже Євгеній Шатілов.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Ідея фільму, каже його автор Валерій Зінченко, виникла давно. Однак працювати над ним почали, коли натрапили у соціальній мережі на групу, де "чорні" копачі хизувалися своїми знахідками.

"Я пішов на один курс з відеопродакшену і вирішив як курсову роботу зняти документальний фільм. Насправді, вразили масштаби, бо я собі до роботи над фільмом не так собі уявляв. Я знав, що це - серйозна проблема, але не знав, що настільки", - розповів автор фільму.

Працювали над фільмом близько 2 місяців, каже Валерій Зінченко. І зйомки, і монтаж проводили за власні гроші, додав Євгеній Шаталов.

"Ми намагалися якомога ширше охопити це явище, показати не тільки на прикладі відомих розкопів, відомих місць роботи археологів, а й в принципі комплексно, що це за явище і чому настільки важливо, актуально, чому зараз треба приймати якісь системні рішення проти цього", - каже Євгеній Шаталов.

"Я думаю, якщо наступного разу будемо підіймати цю проблему і щось знімати, то ми будемо більше показувати роботу археології і показувати більше наочно різницю між професійною діяльністю і такою злочинницькою, аматорською пошуковою діяльністю", - розповів автор фільму Валерій Зінченко.

Сергій Нємцев – завідувач археологічного музею Херсонського державного університету. У цій кімнаті він збирає все, що знаходили групи під час археологічних експедицій. Кожна кістка чи якась річ, каже чоловік, може розказати історію, а нелегальні копачі, які проводять розкопки задля збагачення, часто знищують цінні для історії експонати.

"Це злочинці, які приходять і руйнують пам’ятки археології. А пам’ятка археології, її основний ресурс – це культурний шар, це той шар, який містить знахідку, а цей ресурс не відновлювальний. Якщо ми втрачаємо якусь частину культурного шару, значить ми втрачаємо частину культурного надбання і всю інформацію, яка містилася у ньому, ми більше не зможемо ніколи відтворити і знайти", - розповів Сергій Нємцев.

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