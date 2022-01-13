13 січня близько 10:15 надійшло електронне повідомлення про замінування торговельних центрів у Житомирі. Нині у місцях розташування закладів по вулиці Київській та на Житньому ринку працюють підрозділи поліції та інші екстрені служби. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, правоохоронці проводять евакуацію працівників та відвідувачів торговельно-розважальних центрів міста та обмежили доступ до потенційно небезпечної території.

"Поліцейські слідчо-оперативної групи Житомирського райуправління на місці події фіксують всі обставини, – каже Алла Ващенко. – Фахівці вибухотехнічної служби розпочали ретельне обстеження території торговельних центрів".

Фото: Нацполіція у Житомирській області

ОНОВЛЕНО на 13:00

Поліцейські перевірили приміщення торговельних центрів та жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

На місці події працювали фахівці вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції, кінологи зі службовими собаками, патрульні та інші підрозділи поліції.

Фото: Нацполіція у Житомирській області

Станом на 12:20 обстеження завершили, жодних загроз безпеці людей не виявили.

Наразі поліцейські працюють над встановленням автора електронного повідомлення.

Що відомо

У Житомирі поліція перевіряла чергове повідомлення про замінування двох торговельних центрів.

Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.

9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.

3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.

25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.

У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

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