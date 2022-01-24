Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер обговорили під час телефонної розмови європейську перспективу України, зміцнення торгово-економічних відносин і розвиток "зеленої" енергетики. Зокрема очільники урядів обох країн поставили перед собою мету збільшити товарообіг до 2 мільярдів доларів США у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

"Сподіваюся, що Австрія незабаром стане наступною країною, яка підтримає європейську перспективу України на двосторонній основі, і декларація буде підписана під час зустрічі з Президентом України", — сказав Денис Шмигаль та запросив Карла Негаммера відвідати Україну з офіційним візитом.

Він додав, що в майбутньому Україна прагне стати головним постачальником зеленого водню до Європи, тому Україна розраховує на політичну підтримку Австрії в реалізації проекту з виробництва зеленого водню в Україні.

Шмигаль повідомив, що від минулого року двостороння торгівля почала відновлюватися після негативних наслідків пандемії COVID-19 — на 2022 рік він планує збільшити товарообіг з Австрією до 2 мільярдів доларів на рік.

"За підсумками 11 місяців минулого року товарообіг між нашими країнами склав понад 1,6 мільярда доларів США. Ми поставили перед собою амбітну мету збільшити товарообіг до 2 мільярдів доларів США у 2022 році", — підсумував прем'єр-міністр.

Що відомо

3 грудня 2021 року новим канцлером Австрії став міністр внутрішніх справ країни Карл Нехаммер. Раніше Александер Шалленбер заявив, що йде у відставку з посади канцлера лише за сім тижнів після здобуття посади.

10 жовтня 35-річний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що залишає свою посаду у зв'язку зі звинуваченнями у хабарництві. Курц також повідомив, що планує стати лідером депутатської групи своєї Австрійської народної партії в Національній раді (нижня палата парламенту).

Раніше ЗМІ повідомили, що австрійська прокуратура розпочала розслідування щодо Курца за звинуваченням у хабарництві та посадових злочинах. У його офісі, штаб-квартирі партії та Міністерстві фінансів провели обшуки. Також звинувачення у справі висунули ще дев'яти особам.

За даними Der Standart, людей з оточення канцлера запідозрили в підкупі видань Österreich та oe24.at, щоб ті публікували опитування з позитивними відгуками про Австрійську народну партію, а Міністерство фінансів країни начебто використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень у виданнях в обмін на розміщення там матеріалів.

Виступаючи на саміті ЄС – Західні Балкани у Словенії після рейдів, Курц відкинув усі звинувачення та назвав їх "сфабрикованими".

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