Чернівчанка здобула "золото" на чемпіонаті України з вільної боротьби

Борчиня з Чернівців Соломія Винник завоювала золоту медаль на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. Змагання відбувалися з 21 по 23 січня у Києві.
Про це повідомляють на сайті Асоціації спортивної боротьби.
Чернівчанка виступала у ваговій категорії 59 кілограмів. У фінальній сутичці вона перемогла спортсменку з Івано-Франківська Юлію Пахнюк.
Раніше Суспільне розповідало історію Соломії та її сестри-близнючки Марії Винник:
Що відомо
- Соломія Винник — срібна призерка чемпіонату світу з вільної боротьби, бронзова призерка чемпіонату Європи та чемпіонка Європи серед юніорів у категорії 59 кілограмів.