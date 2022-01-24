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Чернівчанка здобула "золото" на чемпіонаті України з вільної боротьби
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Чернівчанка здобула "золото" на чемпіонаті України з вільної боротьби

Соломія Соловей
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Чернівчанка здобула "золото" на чемпіонаті України з вільної боротьби UWW

Борчиня з Чернівців Соломія Винник завоювала золоту медаль на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. Змагання відбувалися з 21 по 23 січня у Києві.

Про це повідомляють на сайті Асоціації спортивної боротьби.

Чернівчанка виступала у ваговій категорії 59 кілограмів. У фінальній сутичці вона перемогла спортсменку з Івано-Франківська Юлію Пахнюк.

Раніше Суспільне розповідало історію Соломії та її сестри-близнючки Марії Винник:

Що відомо

  • Соломія Винник — срібна призерка чемпіонату світу з вільної боротьби, бронзова призерка чемпіонату Європи та чемпіонка Європи серед юніорів у категорії 59 кілограмів.
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