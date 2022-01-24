"Муніципальна няня" на Харківщині: що змінилося та як отримати послугу

Послугою "Муніципальна няня", за якою витрати на догляд за дітьми компенсуються державою, у 2021 році скористалися пів тисячі жителів Харківщини. З грудня минулого року перелік тих, хто може взяти участь у проєкті, скоротився. Хто може скористатися послугою, що входить до обов'язків "Муніципальної няні" та на яку допомогу від держави розраховувати — у матеріалі Суспільного.

Що змінилося

Харків'янка Христина Шморгун користувалася послугою "Муніципальної няні" близько пів року. Після внесених до проєкту змін зробити цього вже не може. Її сину нині 2,5 роки. Він народився з аномалією нирки, через що орган довелося видалити.

До постанови Кабміну від 15 грудня 2021 року усі працевлаштовані батьки могли розраховувати на допомогу від держави: найняти няню (з відповідно оформленим ФОП або юридичною особою) для дитини віком до трьох років, а наступного місяця отримати компенсацію у розмірі прожиткового мінімуму — з початку цього року це 2100 грн, для дітей з інвалідністю — 4200 грн, розповіла Суспільному начальниця управління соціальних гарантій Департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Людмила Гончарова.

"Тобто будь-яка сім'я, яка мала дитину до трьох років, і мала укладений договір з муніципальною нянею, могла отримати цю компенсацію за умови, що обидва батьки працювали. Це не стосувалося сімей з батьками, які мали інвалідність I, II групи або діти мали інвалідність чи тяжкі захворювання", — пояснила Гончарова.

Для оформлення послуги у цьому році Христині Шморгун необхідна довідка про інвалідність дитини, яку у лікарні відмовляються видавати.

"В мене дитина народилася з аномалією нирки. Ми змушені були робити операцію. Ми втрутилися, це вже ниркова недостатність. Чому мені відмовили у цій довідці — якщо моїй дитині зробили операцію? Він вважається здоровим. А лежати у поліклініці кожного року, треба гроші. Навесні маємо обстежити нирку, вводити контрастну речовину, щоб перевірити, чи все там у порядку", — говорить Шморгун.

gettyimages.com Послугою "Муніципальна няня" у 2021 році скористалися 486 жителів Харківщини

Грошей бракує: з чоловіком жінка невдовзі розлучилася, оформити послугу "Муніципальної няні" вона не може.

"Я вирішила не гаяти часу, виходити й працювати. Якось викручуватися, домовлятися. Дитина під ногами, вдома працюю, підзаробітки шукаю. По-різному. Зараз у дитсадок пішов, трохи легше. Раніше не було жодних проблем, у нас усі на районі користувалися "Муніципальною нянею" — вона приходила на дві-три години, наскільки мені було потрібно. Дуже зручна послуга: задум гарний, а реалізувати складно", — говорить Анастасія.

Як пояснюють зміни у соцзахисті

Зміни переорієнтували проєкт на родини, яким найбільше потрібна додаткова соціальна підтримка, пояснює начальниця управління соціальних гарантій Департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Людмила Гончарова.

"На мій погляд, відтепер вимоги більш чітко прописані. Вони спрямовані на більш нужденні категорії сімей, які дійсно потребують допомоги з надання догляду за дитиною. Раніше були інші вимоги. Няня могла надавати одночасно послуги не більше, ніж за трьома дітьми, якщо мова йшла про муніципальну няню-ФОП, і не більше, ніж за десятьма дітьми, якщо це юридична особа-підприємець", — говорить начальниця управління соціальних гарантій Департаменту соцзахисту населення.

З 486 жителів області послугою "Муніципальна няня" торік скористалися 445 харків'ян, уточнила посадовиця.

Обов'язки муніципальної няні

Підприємиця Анастасія Натха надає послугу муніципальної няні з моменту запуску пілотного проєкту у 2019 році. На місяць няня приділяє 12 годин, які компенсуються з держбюджету. Додаткові години батьки оплачують з власної кишені, каже Анастасія.

"У середньому на кожен ФОП п'ять родин можна взяти, щоб вистачило часу надати їм послугу. Працюємо з дітьми з інвалідністю, якщо двоє та більше дітей у родині, з погодками або близнюками. У нас більше погодок, з якими займаємося розвиваючими іграми. Люди, які мають дітей з інвалідністю, чомусь не обізнані щодо цього проєкту. Дуже мало звертаються", — зазначає Натха.

Обов'язки няні залежать від віку дитини, говорить жінка. Середній вік дітей — 2,5 роки.

"Якщо зовсім малюки, це може бути прогулянка на свіжому повітрі, догляд, гігієна, навчання молодої мами, якщо зовсім новонароджена дитина: як прикласти до грудей, як погодувати. Люди з різними вимогами", — говорить Натха.

gettyimages.com

"У договорі прописуються такі обов'язки як годування, одягання дитини, прогулянка, розвиваючі ігри, по ситуації. У нас 9-10 годин на місяць — це займає буквально два дні на місяць. Де двійнята, мамі просто треба допомогти вийти погуляти, діткам вже два роки: ходять, їдять самостійно. З інвалідністю у нас всього одна дитина, там деякі проблеми з ніжками", — розповіла Суспільному харків'янка Аліна, мати якої працює нянею.

Більше інформації про проєкт

Управління соціального захисту мають інформувати людей про проєкт "Муніципальна няня", вважає підприємиця Анастасія Натха. Тоді учасників побільшає.

"Я вважаю, що органи соцзахисту повинні розповідати матері, яка звертається за оформленням інвалідності, і інспектор, який оформлює, має розповідати про таку можливість. Тоді не треба додаткової реклами, просто соцзахист має виконувати свої прямі обов'язки і бути на стороні людини", — говорить Натха.

Окрім необізнаності, деякі батьки побоюються проблем з оформленням послуги, розповідає Аліна, мати якої надає таку послугу у Харкові.

"Часто люди не оформлюють послугу. Їм здається, що десь є підступ. Добре, щоб мами були більш поінформовані й отримували те, що їм належить від держави", — каже Аліна.

Як оформити послугу та отримати компенсацію

Отримати послугу можна онлайн та офлайн. У першому випадку необхідно зареєструватися за посиланням у додатку "Дія", заповнити заяви та прикріпити відскановані документи, серед яких копія договору між отримувачем послуги та муніципальною нянею, розрахункова квитанція, свідоцтво про народження дитини.

Офлайн з усіма документами треба звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання або до Центру надання адмінпослуг, або до старостату (для жителів найвіддаленіших куточків).

Згідно зі змінами у постанові, компенсацію зможуть отримати три категорії населення, говорить начальниця управління соціальних гарантій Департаменту соцзахисту населення Людмила Гончарова:

"Відтепер послуга "Муніципальна няня" буде надаватися й, відповідно, компенсація відшкодовуватися лише в тих випадках, коли догляд здійснюється за дитиною віком до трьох років, яка потребує додаткового догляду. Мова йде про дітей, яким встановлена інвалідність, або які мають тяжкі захворювання.

Наступна категорія, яка матиме можливість отримати компенсацію — це у випадках, коли послуга "Муніципальної няні" надається за двома або більше дітьми віком до трьох років. Якщо в одній сім'ї є двоє або більше дітей віком до трьох років і їм надається така послуга, також батьки матимуть право отримати компенсацію від держави.

І наступна третя категорія — це в тих випадках, коли один або обидва батьки чи опікуни дитини, за якою надається послуга з догляду, мають інвалідність I або II групи".

Попри зміни, ті, хто встиг укласти договір до 16 грудня 2021 року, отримуватимуть компенсацію за старими вимогами.

"Ті отримувачі компенсації, яким вона була призначена до 16 грудня, продовжать її отримувати по термін, зазначений у договорі між отримувачем та муніципальною нянею, незалежно від того, відповідають вони новим вимогам, чи ні", — каже посадовиця.

З початку року станом на 19 січня у Харківській області заявки на оформлення послуги подали 23 людини, з них 18 — жителі Харкова.

Читайте також

У школах Харкова проводять уроки мінної безпеки