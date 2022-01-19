Учасники робочої групи, у складі якої підприємці, працівники Концерну “Міські теплові мережі”, громадські діячі та посадовці, планують звернутися до Міністерства розвитку громад та територій України та Верховної Ради України з вимогою переглянути методику розподілу теплової енергії у будинках та систему нарахування оплати за теплопостачання. Таке рішення ухвалили сьогодні, 19 січня, під час першого засідання робочої групи, яке відбулося у Запорізькій міській раді.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова, яка побувала на засіданні та поспілкувалася з підприємцями.

Приватний підприємець Олександр Рябко розказав журналістам Суспільного: підвальне приміщення на проспекті Соборному, де розташована його крамниця опалює тільки електрикою, мережа теплопостачання відсутня.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Рябко

Однак у платіжках, що отримав за листопад минулого року, за тепло нарахували 8 тисяч гривень. У 2020 році рахунок за тепло в листопаді становив 400 гривень. Тож сума зросла у 20 разів, каже підприємець.

"Нараховано було за функціонування внутрішньобудинкової системи. Далі було нарахування за місця загального користування, тобто сходові клітини, якась частина. І головне, нарахували за опалення даного приміщення. Тобто тут є частина тепла, яка споживається населенням — приміщеннями першого та верхніх поверхів, яка перекладена на підвальні приміщення", — пояснює Тетяна Бондаренко, представниця ГО "Суспільне Запоріжжя".

Фото: Суспільне Запоріжжя Тетяна Бондаренко

Нова методика розподілу теплової енергії у будинку, запроваджена Міністерством розвитку громад та територій України, не відбиває реального споживання тепла, сказав під час засідання робочої групи запорізький підприємець Василь Муц. Відповідно, неправильно нараховуються й суми за теплопостачання.

Голова комітету життєдіяльності та інфраструктури громадської ради при виконкомі Запорізької міськради Ірина Мішина каже, що розподіл, згідно з цією методикою, йде в рівних частинах, з урахуванням коефіцієнтів: І це дуже великі суми для всіх. У цих будинках є й бізнес, це нежитлові приміщення. І є ІТП, є лічильники, є утеплення, все є. Але економії вони не бачать, бо розподіл із коефіцієнтами не враховує індивідуальність кожного будинку і всі ці моменти", — каже Ірина Мішина.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ірина Мішина

На думку директора концерну “Запорізькі теплові мережі” Олександра Грека, нарахування платежів за теплопостачання відбуваються у законній площині.

"Ви сплачуєте значно більше саме через зростання тарифу від ціни газу. Тобто ціна газу зросла в п'ять разів. Тобто з грудня 2020-го року діяв тариф 1 655 грн, і ми його маємо застосовувати. Тим часом затверджений тариф — 2 200 гривень. Для того, щоб перевірити нарахування, ми в рахунках за січень вже додамо усі ці таблиці, щоб воно було аналогічно з населенням, і бізнес міг бачити, як формується усе це нарахування", — каже Грек.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олександр Грек

Учасники робочої групи ухвалили рішення створити проєкт звернення до уряду України й обговорити його на наступній сесії Запорізької міської ради 26 січня. У зверненні запропонувати переглянути методику розподілу тепла у будинках. А в Запоріжжі провести інвентаризацію будинків із різними формами власності приміщень.

"На майбутній сесії міської ради ми разом із підприємцями обговоримо проєкт звернення щодо дії цієї методики. Це — перше. Друге: робоча група з наступного засідання почне обробляти проєкт методики, яка є у Міністерстві регіонів, але поки офіційно не розміщена на його сайті. Тому ми будемо готуватися, напрацьовувати технічні питання щодо розподілу тепла у будинках та нашого бачення цієї методики", — сказав заступник міського голови Олексій Нікіфоров.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олексій Нікіфоров

Раніше, 4 січня понад 2 000 підприємців передали до Концерну “Міські теплові мережі” та до Запорізької міської ради звернення, де вимагали роз’яснити порядок нарахування оплати за теплопостачання. Для розв'язання цих питань була створена робоча група.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber