У Парламентській асамблеї Ради Європи обрали нового президента — ним став голова групи "Об'єднані європейські ліві", соціаліст із Нідерландів Тіні Кокс. Він відомий своєю проросійською позицією, він став ініціатором повернення делегації Росії до асамблеї у 2019 році.

За його кандидатуру проголосувало 164 делегати.

"В ПАРЄ склався звичай, що кожні два роки від кожної з групи ПАРЄ обирають Президента. По суті, це вибори без вибору. Просто по черзі назначають президента від кожної з політичних груп", — пояснив член української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

Цього разу мала бути черга голови групи лівих — Тіні Кокс. За процедурою, якщо наявний лише один кандидат на посаду президента ПАРЄ, то він обирається звичайною більшістю голосів. Українська делегація натомість висунула свою кандидатку на посаду президента ПАРЄ — депутатку від "Слуги народу" Марію Мезенцеву. Вона набрала 86 голосів.

"Він дуже відомий своїми русофільськими поглядами. Наприклад, саме завдяки його старанням російську делегацію повернули в ПАРЄ у 2019-му році. По процедурі, якщо нікого більше немає на посаду Президента ПАРЄ, то він обирається, по суті, без виборів. Тому, ми вирішили порушити цю процедуру і висунули Марію Мезенцеву на посаду Президента ПАРЄ", — зазначив Гончаренко.

В Асамблеї сформовано і діють п’ять політичних груп: Європейська народна партія; Соціалісти, демократи та зелені; Європейські консерватори; Альянс європейських ліберал-демократів; Об’єднані європейські ліві. Кожні два роки делегати обирають президента з однієї із цих груп.

Що відомо

21 січня заступницю голови комітету Верховної ради з питань євроінтеграції Марію Мезенцеву ("Слуга народу") висунули на посаду президента Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

24 січня у Страсбурзі розпочалася перша частина сесії ПАРЄ 2022 року, під час якої обиратимуть президента асамблеї на цей рік. Відповідно до правила 15.1 регламенту, 10 і більше членів Асамблеї можуть висунути кандидатуру будь-якого члена ПАРЄ на посаду президента ПАРЄ. У випадку, якщо є дві й більше кандидатури на посаду президента Асамблеї, то проводиться таємне голосування членів ПАРЄ

У січні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) відхилила пропозицію представників України та держав-партнерів про обмеження повноважень російської делегації. Натомість, асамблея схвалила проросійську резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї санкції через дії, що суперечать принципам Ради Європи.

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