Нардепку від "Слуги народу" Мезенцеву висунули на посаду президента ПАРЄ

Заступницю голови комітету Верховної ради з питань євроінтеграції Марію Мезенцеву ("Слуга народу") висунули на посаду президента Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

24 січня у Страсбурзі розпочнеться перша частина сесії ПАРЄ 2022 року, під час якої обиратимуть президента асамблеї на цей рік. Відповідно до правила 15.1 регламенту, 10 і більше членів Асамблеї можуть висунути кандидатуру будь-якого члена ПАРЄ на посаду президента ПАРЄ. У випадку, якщо є дві й більше кандидатури на посаду президента Асамблеї то проводиться таємне голосування членів ПАРЄ

"31 член Асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ, у порядку, передбаченому Регламентом, висунули на посаду президента ПАРЄ Марію Мезенцеву, керівницю постійної делегації ВРУ у ПАРЄ, віцепрезидентку політичної групи EPP/CD. Відповідний лист Генеральному секретареві ПАРЄ був направлений і поданий на розгляд бюро", — йдеться у повідомленні.

Мезенцева повідомила на свої сторінці у Facebook, що вибори відбудуться 24 січня.

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