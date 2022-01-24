За останню добу для обробки місцевих доріг на Волині використали 57,7 тонни протиожеледної суміші, — розповів Суспільному фахівець зв'язків з громадськістю служби місцевих автомобільних доріг Микола Комаровський

На місцевих автошляхах області працювали 18 одиниць спецтехніки.

Зі слів Миколи Комаровського, наразі дорожники працюють у режимі цілодобового чергування із врахуванням погодних умов. Найбільше снігоочисних машин працювали:

у Луцькому районі — 4 автомобілі;

у колишньому Локачинському та Іваничівському районах по 3 машини;

у Володимир-Волинському районі — 3;

у колишньому Турійському та Ковельському районі по 2 машини;

у Горохівському районі — 1 автомобіль.

За потреби залучали додаткову спецтехніку, — каже Микола Комаровський. З його слів, нині автошляхи місцевого значення на Волині проїзні.

25 січня, волинські синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та ранком туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі -9, -14. Вдень до одного градуса тепла. У Луцьку вночі -10, -12, вдень близько нуля, — розповіла Суспільному синоптикиня Надія Голя.

Що відомо