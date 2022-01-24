За останню добу для обробки місцевих доріг на Волині використали 57,7 тонни протиожеледної суміші, — розповів Суспільному фахівець зв'язків з громадськістю служби місцевих автомобільних доріг Микола Комаровський
На місцевих автошляхах області працювали 18 одиниць спецтехніки.
Зі слів Миколи Комаровського, наразі дорожники працюють у режимі цілодобового чергування із врахуванням погодних умов. Найбільше снігоочисних машин працювали:
- у Луцькому районі — 4 автомобілі;
- у колишньому Локачинському та Іваничівському районах по 3 машини;
- у Володимир-Волинському районі — 3;
- у колишньому Турійському та Ковельському районі по 2 машини;
- у Горохівському районі — 1 автомобіль.
За потреби залучали додаткову спецтехніку, — каже Микола Комаровський. З його слів, нині автошляхи місцевого значення на Волині проїзні.
25 січня, волинські синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та ранком туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі -9, -14. Вдень до одного градуса тепла. У Луцьку вночі -10, -12, вдень близько нуля, — розповіла Суспільному синоптикиня Надія Голя.