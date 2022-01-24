Дахи, ліфти і дорожні знаки: на що найчастіше лучани жалілися комунальникам

За 12 місяців 2021 року департамент житлово-комунального господарства Луцька розглянув 2 205 звернень від мешканців міста. Про це йдеться у звіті про звернення громадян до департаменту ЖКГ, який оприлюднили на сайті Луцької міської ради.

Із загальної кількості звернень комунальники позитивно вирішили лише 5.8 % (129 заяв) із них.

У своїх зверненнях лучани загалом порушили 2 713 питань. Найпопулярнішими серед скарг були:

проведення ремонту дахів, будинків, фасадів та під’їздів;

проведення ремонту водопровідних та каналізаційних систем, сантехнічного обладнання;

проведення ремонту та облаштування доріг та прибудинкових територій;

проведення благоустрою дворових територій та розміщення контейнерів для збору сміття у зручних для заявників місцях;

проведення обстеження будинків технічного стану житлових будинків;

про відключення квартири від центрального опалення;

про встановлення дорожніх знаків;

про відновлення роботи ліфта;

про обрізання дерев.

45 лучан торік отримали відмови у задоволенні своїх звернень, – зазначили у звіті департаменту ЖКГ. 1 946 заявників почули роз'яснення щодо проблем, із якими звернулися до комунальників.

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