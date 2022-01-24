Дахи, ліфти і дорожні знаки: на що найчастіше лучани жалілися комунальникам

За 12 місяців 2021 року департамент житлово-комунального господарства Луцька розглянув 2 205 звернень від мешканців міста. Про це йдеться у звіті про звернення громадян до департаменту ЖКГ, який оприлюднили на сайті Луцької міської ради.
Із загальної кількості звернень комунальники позитивно вирішили лише 5.8 % (129 заяв) із них.
У своїх зверненнях лучани загалом порушили 2 713 питань. Найпопулярнішими серед скарг були:
- проведення ремонту дахів, будинків, фасадів та під’їздів;
- проведення ремонту водопровідних та каналізаційних систем, сантехнічного обладнання;
- проведення ремонту та облаштування доріг та прибудинкових територій;
- проведення благоустрою дворових територій та розміщення контейнерів для збору сміття у зручних для заявників місцях;
- проведення обстеження будинків технічного стану житлових будинків;
- про відключення квартири від центрального опалення;
- про встановлення дорожніх знаків;
- про відновлення роботи ліфта;
- про обрізання дерев.
45 лучан торік отримали відмови у задоволенні своїх звернень, – зазначили у звіті департаменту ЖКГ. 1 946 заявників почули роз'яснення щодо проблем, із якими звернулися до комунальників.
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