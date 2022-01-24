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Дахи, ліфти і дорожні знаки: на що найчастіше лучани жалілися комунальникам
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Дахи, ліфти і дорожні знаки: на що найчастіше лучани жалілися комунальникам

Лариса Літвицька
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Дахи, ліфти і дорожні знаки: на що найчастіше лучани жалілися комунальникам Суспільне Волинь

За 12 місяців 2021 року департамент житлово-комунального господарства Луцька розглянув 2 205 звернень від мешканців міста. Про це йдеться у звіті про звернення громадян до департаменту ЖКГ, який оприлюднили на сайті Луцької міської ради.

Із загальної кількості звернень комунальники позитивно вирішили лише 5.8 % (129 заяв) із них.

У своїх зверненнях лучани загалом порушили 2 713 питань. Найпопулярнішими серед скарг були:

  • проведення ремонту дахів, будинків, фасадів та під’їздів;
  • проведення ремонту водопровідних та каналізаційних систем, сантехнічного обладнання;
  • проведення ремонту та облаштування доріг та прибудинкових територій;
  • проведення благоустрою дворових територій та розміщення контейнерів для збору сміття у зручних для заявників місцях;
  • проведення обстеження будинків технічного стану житлових будинків;
  • про відключення квартири від центрального опалення;
  • про встановлення дорожніх знаків;
  • про відновлення роботи ліфта;
  • про обрізання дерев.

45 лучан торік отримали відмови у задоволенні своїх звернень, – зазначили у звіті департаменту ЖКГ. 1 946 заявників почули роз'яснення щодо проблем, із якими звернулися до комунальників.

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