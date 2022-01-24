До пунктів обігріву при лікувальних закладах Сум за тиждень звернулися 56 людей

До пунктів обігріву, які працюють у лікувальних закладах Сум, за минулий тиждень звернулися 56 людей. Про це під час наради розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко.

За її словами, обмороження мали дві людини. Їм надали медичну допомогу.

Де шукати пункти обігріву

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Сумської міської ради вул. Іллінська, № 48/50

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради (Амбулаторія № 2) вул. Привокзальна, № 3а.

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради (Амбулаторія № 4) вул.І.Сірка, № 33/1.

"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Сумської міської ради (Амбулаторія № 5) вул. Паркова,№ 1.

"Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради (Поліклінічне відділення № 1) вул. Труда, № 3.

"Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради (Поліклінічне відділення №2) вул.Ковпака, № 7

"Клінічна лікарня № 4" Сумської міської ради (Приймальне відділення стаціонару) вул. Металургів, № 38

"Клінічна лікарня № 5" Сумської міської ради (Поліклініка) вул. Марко Вовчок, № 2

"Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради(Приймальне відділення стаціонару) вул. Троїцька, № 28

"Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради (Клініко-діагностичне відділення № 1) вул. Труда, № 3

"Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради (Кініко-діагностичне відділення № 2) вул. Івана Сірка, № 3

" Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради вул. Троїцька, № 20

Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" Сумської міської ради "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради вул. Паркова, № 2/1

"Клінічна лікарня Святого Пантелеймона" Сумської міської ради (Приймальне відділення стаціонару) вул. Марко Вовчок, № 2

Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка Сумської міської централізованої

бібліотечної системи (далі – МЦБС) вул. Кооперативна, № 6

Бібліотека Філія № 1 МЦБС вул. Глінки, № 1

Бібліотека Філія № 2 МЦБС вул. СКД, № 22

Бібліотека Філія № 3 МЦБС вул. Новомістенська, № 23

Бібліотека Філія № 4 МЦБС провулок Веретенівський, № 8

Бібліотека Філія № 5 МЦБС вул. Чехова, № 77

Бібліотека Філія № 6 МЦБС вул. Котляревського, № 1/1

Бібліотека Філія № 7 МЦБС вул. Г.Кондратьєва, № 140

Бібліотека Філія№ 8 МЦБС вул. Чорновола, 55

Бібліотека Філія № 14 МЦБС проспект М.Лушпи, № 54

Бібліотека Філія № 16 МЦБС вул. Л.Українки, № 4

Бібліотека Філія № 17 МЦБС вул. Горького, № 23/1

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