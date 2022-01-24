25 січня у зв'язку з ремонтними роботами не буде світла на 99 вулицях Одеси. Про це йдеться на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

Зокрема, електроенергії не буде:

З 09:00 до 17:00

1-й Академічний провулок, 1, 21б, 3, 4, 5, 6, 2, 7а, 8, 10, корп. 12, 10а, 7;

1-й Китобійний провулок, 4, 42а, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 6, 26в, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, корп. 1, 36А, 38, 38а, 42, 26а;

1-й Обільний провулок, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15;

1-й провулок Шишкіна, 1, 2, 3, 5, 7;

1-й провулок Юннатів, 1, корп.2, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 3, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/, корп.1, 12б, 8а;

2-й Академічний провулок, 2, 4/а, 5, 6;

2-й Китобійний провулок, 1, 50а, 4, 5а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 3, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 15;

2-й провулок Олександра Невського, 1, 2, 7г, 7а, 4а, корп. 2, корп. 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4;

2-й провулок Костанді, 2;

2-й провулок Шишкіна, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2б, 11а, 3А, 12а, 12б, 20, 9а, 4а, 16а, 2а, 18а, 10а;

2-й Український провулок, 3, 4, 5, 6;

3-й провулок Олександра Невського, 2, 3, 3а, 5, 7, 7а;

3-й провулок Шишкіна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 14а, 9а, 20, 11а, 10а;

3-й Український провулок, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6в, 12, 2А, 1в, 1б, 6б, 6а;

3-й Флотський провулок, 2а, 3, 5, 6, 9, 11, 5а, 3а, 6а, 4а, 4б, 11а, 19а, 13а, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

Академічна, 1/, 52а, 5, 14/, корп. 3, 24, 24а, 29, 30а, корп. 16, 36, 37, 39/, корп. 2, 47, 47а, 48в, 34в;

Анни Ахматової, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 17/, корп.19, 17/19, 26, 24а, 19/, корп.2, 34б, 34а, 28/, 32б/1, 32а, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;

Архітектурна, 10, 12, 14, 14а;

Баштанна, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 5/, корп. 5, 2а, 6/, корп. 3, корп. 4, корп. 12, 8/, корп. 10, 8/10, 8/10, корп.34, 8-10/, корп. 33, 16, корп. 2, 9а, корп. 1, корп. 20, 4а, корп. 7, корп. 6;

Безіменний провулок, 2, 4, 6, 8, 6А, 9, 2а, 9а, 9в, 10Б, 10, 11, 12;

Василя Симоненка, 2а;

Вертелецького, 7б, 13;

Володимира Висоцького, 15, 17, 23;

проспект Гагаріна, 15, 23, 23а;

Генерала Бочарова, 30, корп. 209, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 32, 52, 75, корп. 129, корп. 166, корп. 169, корп. 206, 46;

Дмитрія Донського, 1а, 45б, 1а/1, 1б, 1, 2, 2/, корп.1, корп.10, корп.11, корп.13, корп.14, корп.2, корп.20, корп.3, корп.33, корп.35, корп.42, корп.53, корп.55, корп.6, корп.7, 2/12, 2/1А, 2/5, корп.52, 2/7, корп.492, 2/8, корп.48, 2/9, корп.47, 2/а, корп.19, 2а, 2А, корп.12, корп.15, корп.18, корп.23, корп.25, корп.27, корп.29, корп.30, корп.34, корп.36, корп.37, корп.38, корп.40, корп.41, корп.43, корп.45, корп.5, корп.8, корп.9, 2А/, корп.17, 2а/, корп.22, 1А, корп.28, корп.31, корп.32, 2а/7, 2б, 3а, 3А, 3б, 4, 5В, 6, 8, 9, корп.4, 9/, 9а, 9в, 9д, 9е, 9ж, 10, 11, 11/, корп.21, 11/2, 11/д, 11а, 11б, 11в-1, 11г, 12, 13, 15, 15/, 15а/15б, 16, 16/, 17, 17/, 17а, 19, 20, 21, 21/, 22, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 39, 39/, 41, 41а, 43, 45, 45а, корп.26;

провулок Дмитрія Донського, 2а, 3, 3б, 6, 7;

проспект Добровольского, 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156;

Достоєвського, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4в, 2В, 9, 6а, корп.1, 7а, 4а, 8а, 4б, 9А, 9в, корп.2, 17а, 15а, 11а, 11б, 13а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 25;

провулок Достоєвського, 1, 14в, 4, 8, 9, 9Б, 9б, корп.2, 9Б.9Б, корп.3, 9Б/1, 9Б/3, 9в, 2, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 10а;

Івана Вазова, 6б, 7, 21;

Іподромний провулок, 10;

Кавунова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 3а, 1а, 8А, 12а, 11б, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

Китобійна, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7/а, 15/1а, 15а, 5а, 8а, 8б, 18а, 9а, 19/2, 19/3, 24, 20а, 20б, 20в, 20д, 6/, 21/1, 21/3, корп.2, 22а, 12а, 7/1, 47а, 47/1, 46а, корп.3, 38а, 36в, 36а, 31б, 34б, 32/1, 33/1а, 33а, 34а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92;

Костанді, 2, 77а, 2б, 4, 6, 8, 8/, корп.3, 14/, корп.21, 21, 24, 25, 26, 27А, 28, 28а, 29, 31, 32, 32а, 32б, 34, 34/б-1, 34а, 34б, 34в, 36, 38, 38б, 38в, 39, 40, 40а, 40б, 40в, 41, 42, 2а, 44, 45/, корп.2, 45а, 47, 48, 48/, 48а, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 56а, 57, 58, 60, 61, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 75б, 75в, 77, 43;

Кримська, 1, 3, корп. 1;

Кримський провулок, 1а, 8а, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5б, 5б, 6а, 1б, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22, 6а;

Купріна, 7, 54б, корп.9, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 14/, корп.2, корп.4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19а/1, 20, 20а, 20б, 21, 21/, корп.23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28б, 28В, 29а, 30, 7/, 31, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37в, 37е, 38, 39, 39/, корп.1, корп.5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 48д, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 30в;

Левітана, 19/, корп. 3, 19/4, 19/5;

Левкоєва, 7, 7а;

Львівський провулок, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, корп. 2, 56, 58;

Лядова, 1а, 1, 2, 3, 4, 3б, 5, 4а, 3а, 12а, 9а, 7, 9, 10, 11, 12, 15;

Махачкалинська, 1, 1а, 2, 3, 5;

Молокова, 1А, 6б, 1г, 1, 2, 2б, 3, 3б, 4, 4А, 5, 6, 6/, корп.2, 1б, 6/а, 6б, 6в, 6Г, 7, 8, 8а, 8б, 9/, корп. 11, 10, 11, 12, корп. 4;

Немировича-Данченка, 10, 11, 16;

Новоукраїнський провулок, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Обільна , 1, 35б, корп.3, корп.4, 1/, корп.5, 1/3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 1-, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 11г;

1, 35б, корп.3, корп.4, 1/, корп.5, 1/3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 1-, 12, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 11г; Окружна, 17, 42б, 17/6, 17/8а, 17б, 17в, 17г, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/, корп.1, корп.4, корп.6, корп.8, 29/5, 30, 32, 32/, корп.12, 17/18, 32Г, 33, 33А, 33а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/, корп.2, корп.3, 38/2, 38/2а, 38а, 40, 40а, 40б, 40в/2, 40г, 40д, 42, 42а, 32а;

Олександра Кутузакія, 11;

Олександра Невського, 1а, 33а, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20Б, 21/, корп. 2, 1, корп. 4, корп. 5, корп. 6, 21/1, 21/5а, 21/7, 21/8, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 27б, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, корп. 3;

Паустовського, 29;

Педагогічна, 21, 22, 24;

Планетна, 1, 38б, 4, 6, 6а, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 10в, 10г, 11, 12, 12а, 12б, 12в, 16, 17, 17А, 3, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/, корп.30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 17в;

Рівності, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 30а, 1а, 2а, 3а, 20, 4а, 46А, 16а, 42а, 40а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197;

Сахарова, 24, 26, 30, 40, 44;

Сегедська, 5;

Семена Палія, 120, 122, 126, 126/, корп.1, 130, 134;

провулок Слави, 1, 2, 3, 4, 5, 2А, 4/, корп.37, 4-37, 1/1, 5/2, 5б, 5в, 8а, 6, 7, 8, 9, 10;

Собінова, 15;

Сумська, 1, 69б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/, корп.2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 34;

Тимірязєва, 70а, 72, 72/а, 72б, 84в;

Тульська, 1, 51а, 3, 3а, корп.3, 3а/, корп.1, 3б, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18/, 19, 20, корп.4, 21, 21/, 22, 2, 23, 23б, 24, 25, 26, 26а, 27, 27/, 27а, 28, 29, 29/, 30а, 31, 31/, 32, 33, 33/, 35, 36, 36б, 36в, 37, 37/1, 37/б, 37б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, корп.2;

Флотська, 4, 4а, 6/1;

Фонтанська дорога, 129;

129; Харківська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 5а, 8а, 10, 9б, 6а, 16а, 12, 12а корп.1, 13а, 16/, 15а, 11, 13, 14, 15, 18, 20;

Чернігівська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 8а, 8/4, 8а, 4а, 9а, 9а, 1б, 9б, 24, 10а, 3а, 11а, 6а, 6б, 13а, 13б, 3б, 14а, 16а, 7а, 17/, корп.9, 17/1, 7б, 18а, 2а, 23а, 23б, 23г, корп.1;

Чернігівській, 1а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5а/1, 6а, 8;

Шишкіна, 1, 44а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, корп.2, 5а, корп.1, 5б, 5в, 6, 6а, 7, корп.3, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15/, корп.17, 15/1, 15/17уч, корп.5, 15-17, корп.4, 1а, 15а, 16а, 16б, 17, 18, 18а, 19, 19/, корп.83, 19а, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 24, 24а, 26, 28, 28а, 28б, 30а, 32а, 34, 34б, 36А, 38а, 39, 40а, 40б, 41, 41а, 42а, корп.6;

Юннатів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 4а, 9а, 2а, 1б, 1а, 12а, 13/30, 3а, 6а;

Ялинкова, 5, 58г, корп. 2, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/, 44, корп. 17, 44б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58в, 44а.

З 09:00 до 18:00

Богдана Хмельницького, 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

М’ясоєдовська, 28, 30.

З 09:00 до 19:00

25-а Лінія на житловому масиві, 2, 24а, 6, 8, 10, 12, 4, 18, 20, 20а, 22, 24, 16;

26-а Лінія на житловому масиві, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 3а, 10а, 12, 11а, 1а, 19а, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27;

27-а Лінія на житловому масиві, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 9а, 13, 4а, 3а, 8а, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

28-а Лінія на житловому масиві, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 9, 8/2, 1а, 15/1, 13а, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22;

29-ая Лінія на житловому масиві, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, корп.1, 7а, 5/2, 16А, 11б, 12а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

30-А Лінія на житловому масиві, 1а, 1, 3, 5, 7, 3А, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14;

Воронезька, 6, 20а, 8, 8/, корп.2, 9, 7, 12, 12а, 14, 20, 10;

Гранатна, 1, 16б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 8а, 2, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 16, 16а, 9;

Гранатний провулок, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/, корп. 1;

проспект Добровольского, 85, 87, 89, 93;

Колонтаївська, 19, 21;

Малиновський провулок, 1, 3, 5, 9, 10, 7а, 7в, корп.1, 15а, 11, 13, 15, 19, 29, 35;

Курська, 129, 161а, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 131, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 147;

Литовська, 20, 20а;

Маршала Бабаджаняна, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 54;

Маршала Малиновського, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 117а, 112а, 118/3, 118/4, 119а, 131, 120а, 81д, 81а, 109а, 115а, 115а/1, 115а/2, 85а, 128а, 116а, 91а, 114а;

Майстерська, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

Мінська, 7, 28б, 7б, 8, 8А, 9, 9А, 9в, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 7а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 17;

Миколи Вороного, 7а;

Орловська, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 35а, 22а, 31а, 42, 33а, 23а, 42а, 48а, 47а, 46А, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59;

Райдужна, 10, 12, 14, 16, 18, 20, корп.1, 22, 10/, 29а, 27а, 23, 24, 25, 27, 29, 31;

Спартаківська, 18, 20, 22, 24, 26, 22б, 37, 24а, 22а, 26а, 28а, 18а, 47-49, корп.49, 47, 43а, 39, 41, 43, 45, 49, 51;

Траса здоров'я, 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;

Тульська, 1, 3, 3а, 13.

З 09:00 до 20:00

Армійська, 8;

Сегедська, 13, 23б, 15б, 16, 17, 17а, 19, 15, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 19а;

Фонтанська дорога, 9б, 15, 15, корп.2, 15а, 15б.

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