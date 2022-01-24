На Полтавщині під потягом загинув чоловік

У Полтавському районі пасажирський потяг збив чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці події, розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Подія сталася 23 січня поблизу села Іскрівка Скороходівської громади. 23-річного жителя села Іскрівка збив пасажирський електропотяг, розповів Василь Зуб.

За його словами, про подію до поліції повідомили працівники цього потяга. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці події. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Кримінальне провадження розпочали за частиною третьою статті "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція − від п'яти до десяти років позбавлення волі.