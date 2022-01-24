На реконструкцію та капітальний ремонт трьох корпусів Рівненської обласної клінічної лікарні виділили три мільйони гривень. Це кошти з обласного бюджету, йдеться в інформації Рівнеоблради. Додатково очікують і на державну субвенцію, аби відновити корпуси медзакладу.

Гроші на ремонт кардіологічного, хірургічного та головного корпусу разом із поліклінікою перерозподілили на засіданні постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків 21 січня. Кожен корпус отримає по мільйону гривень.

Раніше ж за цю суму планували відремонтувати лише два об'єкти – головний корпус включно з поліклінікою, а також кардіологічний.

Крім грошей з обласного бюджету, очікують також і на державну субвенцію.

"Обласна лікарня потребує капітальних вкладень і глобального оновлення. Наразі проводиться робота щодо технічних завдань, а також щодо вихідних даних з проєктування об'єктів обласної лікарні. Кошти на ці цілі в держбюджеті заплановані", – розповів перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін.

Про яку точно суму державної субвенції йдеться, він не уточнив. Планують ремонт на 2022-2023 роки.

Що відомо

Рівненська обласна лікарня запрацювала у 1951 році з відкриттям хірургічного відділення. У 1977 році побудували кардіологічний корпус, а найновіше будівництво завершили у 1995 році, це був хірургічний корпус.

Також на території лікарні планують збудувати новий хірургічний корпус. Він може вартувати 1 мільярд 246 мільйонів гривень. Таку загальну кошторисну вартість за ескізним проєктом схвалили в ОДА 19 січня. Керівник обласної лікарні пояснював Суспільному, де має з’явитись корпус, що зміниться у роботі, коли завершиться це будівництво, скільки пацієнтів зможуть лікувати та чому у цьому взагалі є потреба.

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