Мороз і ожеледиця. Прогноз погоди на понеділок

В Україні, 24 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, у південних, східних та більшості центральних областей сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень 3-8° морозу; в Карпатах та на Закарпатті після нічних 14-19° морозу вдень синоптики прогнозують 7-12° морозу.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде 5-7° морозу. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.

На заході країни без істотних опадів. Вдень температура коливатиметься від 4° до 8° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, подекуди сніг. На дорогах ожеледиця. Вдень температура становитиме 4-6° морозу. Вітер північний, 7-12 м/с.

У південних областях і у Криму прогнозують сніг. Вдень буде 2-5° морозу. Вітер північний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно сніжитиме. На дорогах ожеледиця. Вдень температура повітря становитиме 2-7° морозу. Вітер північний, 7-12 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вдень 4-7° морозу. У Києві вдень 4-6° морозу.

Що відомо

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