Вісім команд змагалися у чемпіонаті України з флорболу в Ужгороді

8 команд змагалися в чемпіонаті України з флорболу в Ужгороді, дві з них — із обласного центру та Мукачева. Інші 6 команд представляли Рівне, Луцьк, Львів, Тернопіль та Новий Розділ, – розповів співорганізатор Михайло Булеца. За його словами, змагання тривали впродовж двох днів – 22 та 23 січня.

Суспільне Закарпаття Команда зі Львова

Учасник львівської команди Каспер Максимов займається флорболом із 12 років. Хлопець саме завершив передостанній матч у цьому чемпіонаті.

"Команда встигла виспатись сьогодні після вчорашнього матчу, — сказав він. — І вже до цього були готові. Не думали, що матч буде важким, але хотіли показати хороший рівень – це і зробили. Я взагалі родом із Латвії. Там цей спорт більш розвинутий, ніж в Україні. Саме у Латвії почав грати. В Україні цей спорт почав розвиватися з 2008-го. І потроху розвивається далі. Дуже молодий спорт".

Суспільне Закарпаття

Змагався Каспер Максимов у другий день чемпіонату і з луцькою командою. Її тренер Петро каже: хоч хлопці за результатами останнього матчу програли львів’янам із рахунком 5:17, але загалом команда показала добрий результат.

"Учора у нас було дві гри. Одну гру, не пам’ятаю із яким рахунком, але ми виграли, — розповів Петро. — Наступну, яка була о 21:00, ми були втомлені, бо було мало гравців й програли. Потім я поставив ціль так само для команди й вони її також виконали, тобто хлопці задоволені тим, що відбувалося на полі".

Суспільне Закарпаття Олександр Мицька

А учасник ужгородської команди Олександр Мицька саме розминається перед матчем із тернопільськими гравцями. Каже: особливість цієї гри – це динамічність.

"Тут можна дуже швидко змінювати рухи як клюшками, так і ногами. Гравців має бути 5 на полі, а в команді 15-18. Це з голкіпером. Клюшка, українською – ковінька, м’яч – 26 дірочок, 26 грамів важить, пластиковий. Потрібно для гри клюшку, м’яч і кросівки для гандболу".

12 матчів зіграли команди впродовж 2 днів чемпіонату, — розповідає співорганізатор Михайло Булеца. За його словами, гравці віком від 14 до 29 років.

Суспільне Закарпаття

"Вісім команд приймали участь. Вони з Нового Роздолу, Луцька, Тернополя, Ужгорода, Жденієва. Закарпаття представляють дві команди, — розповів Михайло Булеца. — Гра виконується трьома періодами по 20 хвилин. Правил гри є багато, але основні – не можна бити клюшкою одне одного, не можна її підіймати вище коліна, не можна клюшку між ноги просовувати супернику, щоб не травмувати. І забивати тільки за допомогою неї у ворота м’ячик. Обмежень щодо того, хто може грати, немає»

Кубка команди, за словами Михайла Булеци, не отримують, вони змагаються за місце в турнірній таблиці, щоб могти зіграти в наступному турі з флорболу.

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